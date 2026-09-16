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The New Roses - Attracted To Danger (0810166860567) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The New Roses - Attracted To Danger (0810166860567) виниловая пластинка

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The New Roses - Attracted To Danger (0810166860567) виниловая пластинка - фото 1
The New Roses - Attracted To Danger (0810166860567) виниловая пластинка - фото 2
The New Roses - Attracted To Danger (0810166860567) виниловая пластинка - фото 3
The New Roses - Attracted To Danger (0810166860567) виниловая пластинка - фото 4
The New Roses - Attracted To Danger (0810166860567) виниловая пластинка - фото 5
The New Roses - Attracted To Danger (0810166860567) виниловая пластинка - фото 6
The New Roses - Attracted To Danger (0810166860567) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Roses
Альбом (сингл)
Attracted To Danger
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The New Roses - Attracted To Danger (0810166860567) виниловая пластинка - фото 1
  • The New Roses - Attracted To Danger (0810166860567) виниловая пластинка - фото 2
  • The New Roses - Attracted To Danger (0810166860567) виниловая пластинка - фото 3
  • The New Roses - Attracted To Danger (0810166860567) виниловая пластинка - фото 4
  • The New Roses - Attracted To Danger (0810166860567) виниловая пластинка - фото 5
  • The New Roses - Attracted To Danger (0810166860567) виниловая пластинка - фото 6
  • The New Roses - Attracted To Danger (0810166860567) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707147
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The New Roses - Attracted To Danger (0810166860567) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Napalm Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Napalm Records
Barcode
[0810166860567]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Roses
Альбом (сингл)
Attracted To Danger
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
When You Fall In Love, Natural Born Vagabonds, Attracted To Danger, Four Wheels, Bring The Thunder This Heart, Hold Me Up, Spirit Of A Rebel, Rockin In The Free World, Whiskey In The Backseat
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Австрия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The New Roses - Attracted To Danger (0810166860567) виниловая пластинка

В целом Attracted To Danger — это выдающийся хард-рок-альбом, в котором есть все, за что любят и ценят THE ROSES: запоминающиеся мелодии, свежие рок-гимны, настоящие эмоции и невероятная рок-н-ролльная энергия, которую только они могут передать.

Отзывы о товаре The New Roses - Attracted To Danger (0810166860567) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Napalm Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Napalm Records
Barcode
[0810166860567]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Roses
Альбом (сингл)
Attracted To Danger
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
When You Fall In Love, Natural Born Vagabonds, Attracted To Danger, Four Wheels, Bring The Thunder This Heart, Hold Me Up, Spirit Of A Rebel, Rockin In The Free World, Whiskey In The Backseat
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Австрия
Описание
В целом Attracted To Danger — это выдающийся хард-рок-альбом, в котором есть все, за что любят и ценят THE ROSES: запоминающиеся мелодии, свежие рок-гимны, настоящие эмоции и невероятная рок-н-ролльная энергия, которую только они могут передать.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The New Roses - Attracted To Danger (0810166860567) виниловая пластинка - стоимость товара 4150 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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