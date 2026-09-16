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Yo La Tengo - Electr-o-pura (0191400019300) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Yo La Tengo - Electr-o-pura (0191400019300) виниловая пластинка

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Yo La Tengo - Electr-o-pura (0191400019300) виниловая пластинка - фото 1
Yo La Tengo - Electr-o-pura (0191400019300) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Yo La Tengo
Альбом (сингл)
Electr-o-pura
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Yo La Tengo - Electr-o-pura (0191400019300) виниловая пластинка - фото 1
  • Yo La Tengo - Electr-o-pura (0191400019300) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707100
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Yo La Tengo - Electr-o-pura (0191400019300) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matador
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mercury Records
Barcode
[0191400019300]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Yo La Tengo
Альбом (сингл)
Electr-o-pura
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Leprosy, Born Dead, Forgotten Past, Left To Die, Pull The Plug Open Casket, Primitive Ways, Choke On It
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Yo La Tengo - Electr-o-pura (0191400019300) виниловая пластинка

Альбом американской инди-рок-группы Yo La Tengo, выпущенный в 1995 году. Этот альбом считается одним из самых знаковых в их дискографии и представляет собой сочетание различных музыкальных стилей, включая альтернативный рок, шугейз и экспериментальную музыку.

Отзывы о товаре Yo La Tengo - Electr-o-pura (0191400019300) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Matador
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mercury Records
Barcode
[0191400019300]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Yo La Tengo
Альбом (сингл)
Electr-o-pura
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Leprosy, Born Dead, Forgotten Past, Left To Die, Pull The Plug Open Casket, Primitive Ways, Choke On It
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Альбом американской инди-рок-группы Yo La Tengo, выпущенный в 1995 году. Этот альбом считается одним из самых знаковых в их дискографии и представляет собой сочетание различных музыкальных стилей, включая альтернативный рок, шугейз и экспериментальную музыку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Yo La Tengo - Electr-o-pura (0191400019300) виниловая пластинка - по цене 4620 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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