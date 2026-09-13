OST (Game) - Tekken 8 (Namco Sounds) (5063176039217) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Tekken 8
Жанр
Саундтреки к видеоиграм
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 560 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 707089
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Laced Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Laced Records
Barcode
[5063176039217]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Tekken 8
Жанр
Саундтреки к видеоиграм
Трек-лист
My Last Stand, Liberation, Rude and Reckless, The Decisive Blow, Neo City TAMASHII, Colosseum, Hangar Rules, STORM RISING, Deep Space, Kakuri-yo Kagura, Volcanic Bomb, Golden Meadow, Twilight Party Cruise, Silenty Boisterous, Baroque Attack, Delusional Reality, Our Tekken Ball
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST (Game) - Tekken 8 (Namco Sounds) (5063176039217) виниловая пластинка
Саундтрек к игре Tekken 8 включает в себя множество треков, отражающих динамику и атмосферу игры. Обычно он содержит как оригинальные композиции, так и переработанные версии классических тем из предыдущих игр серии.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 8 160 руб.2040 руб. в СплитMy Chemical Romance - Three Cheers For Sweet Revenge - deluxe (c...
-
В наличииЦена 8 160 руб.2040 руб. в СплитPatricia Barber - Higher (Analogue) (0856276002404) виниловая пл...
-
В наличииЦена 8 160 руб.2040 руб. в СплитClaudio Abbado - Prokofiev: Leutnant Kije-Suite, Scythian Suite ...
-
В наличииЦена 8 160 руб.2040 руб. в СплитEmil Gilels - Grieg: Lyric Pieces (Analogue, Original Source) (0...
-
В наличииЦена 8 160 руб.2040 руб. в СплитSnarky Puppy - Somni (0199350770517) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 8 160 руб.2040 руб. в СплитColin Stetson - The Love It Took To Leave You (0615764007273) ви...
-
В наличииЦена 8 280 руб.2070 руб. в СплитOasis - Familiar To Millions (25Th Anniversary) (5051961005059) ...
-
В наличииЦена 8 280 руб.2070 руб. в СплитCarlo Maria Giulini - Mozart: Don Giovanni (Box) (0190296729270)...
-
В наличииЦена 8 280 руб.2070 руб. в СплитDaniel Barenboim - Messiaen: Quatuor Pour La Fin Du Temps (Analo...
-
В наличииЦена 8 280 руб.2070 руб. в СплитDaniil Trifonov - My American Story: North (0028948657575) винил...
-
В наличииЦена 8 280 руб.2070 руб. в СплитRun DMC - Run DMC (Analogue, Original Master Recording) (0196588...
-
В наличииЦена 8 280 руб.2070 руб. в СплитMiles Davis - On The Corner (Analogue, Original Master Recording...
Бренд
Laced Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Laced Records
Barcode
[5063176039217]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Tekken 8
Жанр
Саундтреки к видеоиграм
Трек-лист
My Last Stand, Liberation, Rude and Reckless, The Decisive Blow, Neo City TAMASHII, Colosseum, Hangar Rules, STORM RISING, Deep Space, Kakuri-yo Kagura, Volcanic Bomb, Golden Meadow, Twilight Party Cruise, Silenty Boisterous, Baroque Attack, Delusional Reality, Our Tekken Ball
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Саундтрек к игре Tekken 8 включает в себя множество треков, отражающих динамику и атмосферу игры. Обычно он содержит как оригинальные композиции, так и переработанные версии классических тем из предыдущих игр серии.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
OST (Game) - Tekken 8 (Namco Sounds) (5063176039217) виниловая пластинка - купить по цене 8560 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре OST (Game) - Tekken 8 (Namco Sounds) (5063176039217) виниловая пластинка