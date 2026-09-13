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OST (Game) - Tekken 8 (Namco Sounds) (5063176039217) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST (Game) - Tekken 8 (Namco Sounds) (5063176039217) виниловая пластинка

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OST (Game) - Tekken 8 (Namco Sounds) (5063176039217) виниловая пластинка - фото 1
OST (Game) - Tekken 8 (Namco Sounds) (5063176039217) виниловая пластинка - фото 2
OST (Game) - Tekken 8 (Namco Sounds) (5063176039217) виниловая пластинка - фото 3
OST (Game) - Tekken 8 (Namco Sounds) (5063176039217) виниловая пластинка - фото 4
OST (Game) - Tekken 8 (Namco Sounds) (5063176039217) виниловая пластинка - фото 5
OST (Game) - Tekken 8 (Namco Sounds) (5063176039217) виниловая пластинка - фото 6
OST (Game) - Tekken 8 (Namco Sounds) (5063176039217) виниловая пластинка - фото 7
OST (Game) - Tekken 8 (Namco Sounds) (5063176039217) виниловая пластинка - фото 8
OST (Game) - Tekken 8 (Namco Sounds) (5063176039217) виниловая пластинка - фото 9
OST (Game) - Tekken 8 (Namco Sounds) (5063176039217) виниловая пластинка - фото 10
OST (Game) - Tekken 8 (Namco Sounds) (5063176039217) виниловая пластинка - фото 11
OST (Game) - Tekken 8 (Namco Sounds) (5063176039217) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Tekken 8
Жанр
Саундтреки к видеоиграм
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST (Game) - Tekken 8 (Namco Sounds) (5063176039217) виниловая пластинка - фото 1
  • OST (Game) - Tekken 8 (Namco Sounds) (5063176039217) виниловая пластинка - фото 2
  • OST (Game) - Tekken 8 (Namco Sounds) (5063176039217) виниловая пластинка - фото 3
  • OST (Game) - Tekken 8 (Namco Sounds) (5063176039217) виниловая пластинка - фото 4
  • OST (Game) - Tekken 8 (Namco Sounds) (5063176039217) виниловая пластинка - фото 5
  • OST (Game) - Tekken 8 (Namco Sounds) (5063176039217) виниловая пластинка - фото 6
  • OST (Game) - Tekken 8 (Namco Sounds) (5063176039217) виниловая пластинка - фото 7
  • OST (Game) - Tekken 8 (Namco Sounds) (5063176039217) виниловая пластинка - фото 8
  • OST (Game) - Tekken 8 (Namco Sounds) (5063176039217) виниловая пластинка - фото 9
  • OST (Game) - Tekken 8 (Namco Sounds) (5063176039217) виниловая пластинка - фото 10
  • OST (Game) - Tekken 8 (Namco Sounds) (5063176039217) виниловая пластинка - фото 11
  • OST (Game) - Tekken 8 (Namco Sounds) (5063176039217) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707089
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Характеристики

Бренд
Laced Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Laced Records
Barcode
[5063176039217]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Tekken 8
Жанр
Саундтреки к видеоиграм
Трек-лист
My Last Stand, Liberation, Rude and Reckless, The Decisive Blow, Neo City TAMASHII, Colosseum, Hangar Rules, STORM RISING, Deep Space, Kakuri-yo Kagura, Volcanic Bomb, Golden Meadow, Twilight Party Cruise, Silenty Boisterous, Baroque Attack, Delusional Reality, Our Tekken Ball
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST (Game) - Tekken 8 (Namco Sounds) (5063176039217) виниловая пластинка

Саундтрек к игре Tekken 8 включает в себя множество треков, отражающих динамику и атмосферу игры. Обычно он содержит как оригинальные композиции, так и переработанные версии классических тем из предыдущих игр серии.

Отзывы о товаре OST (Game) - Tekken 8 (Namco Sounds) (5063176039217) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Laced Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Laced Records
Barcode
[5063176039217]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Tekken 8
Жанр
Саундтреки к видеоиграм
Трек-лист
My Last Stand, Liberation, Rude and Reckless, The Decisive Blow, Neo City TAMASHII, Colosseum, Hangar Rules, STORM RISING, Deep Space, Kakuri-yo Kagura, Volcanic Bomb, Golden Meadow, Twilight Party Cruise, Silenty Boisterous, Baroque Attack, Delusional Reality, Our Tekken Ball
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Саундтрек к игре Tekken 8 включает в себя множество треков, отражающих динамику и атмосферу игры. Обычно он содержит как оригинальные композиции, так и переработанные версии классических тем из предыдущих игр серии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST (Game) - Tekken 8 (Namco Sounds) (5063176039217) виниловая пластинка - купить по цене 8560 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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