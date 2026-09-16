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Travis Biggs - Solar Funk (coloured) (5014797911253) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Travis Biggs - Solar Funk (coloured) (5014797911253) виниловая пластинка

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Travis Biggs - Solar Funk (coloured) (5014797911253) виниловая пластинка - фото 1
Travis Biggs - Solar Funk (coloured) (5014797911253) виниловая пластинка - фото 2
Travis Biggs - Solar Funk (coloured) (5014797911253) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Travis Biggs
Альбом (сингл)
Solar Funk
Жанр
Jazz
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Travis Biggs - Solar Funk (coloured) (5014797911253) виниловая пластинка - фото 1
  • Travis Biggs - Solar Funk (coloured) (5014797911253) виниловая пластинка - фото 2
  • Travis Biggs - Solar Funk (coloured) (5014797911253) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706986
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Travis Biggs - Solar Funk (coloured) (5014797911253) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Demon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Demon Records
Barcode
[5014797911253]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Travis Biggs
Альбом (сингл)
Solar Funk
Жанр
Jazz
Трек-лист
Autumn Jewel, After The Storm, Tibetian Serenity, Ven A Bailar Conmigo, Nashville Express Solar Funk, Its Live
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Travis Biggs - Solar Funk (coloured) (5014797911253) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Autumn Jewel, After The Storm, Tibetian Serenity, Ven A Bailar Conmigo, Nashville Express Solar Funk, Its Live

Отзывы о товаре Travis Biggs - Solar Funk (coloured) (5014797911253) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Demon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Demon Records
Barcode
[5014797911253]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Travis Biggs
Альбом (сингл)
Solar Funk
Жанр
Jazz
Трек-лист
Autumn Jewel, After The Storm, Tibetian Serenity, Ven A Bailar Conmigo, Nashville Express Solar Funk, Its Live
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Autumn Jewel, After The Storm, Tibetian Serenity, Ven A Bailar Conmigo, Nashville Express Solar Funk, Its Live
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Travis Biggs - Solar Funk (coloured) (5014797911253) виниловая пластинка - стоимость товара 4150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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