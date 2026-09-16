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Justice - Planisphere (EP) (5056556109686) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Justice - Planisphere (EP) (5056556109686) виниловая пластинка

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Justice - Planisphere (EP) (5056556109686) виниловая пластинка - фото 1
Justice - Planisphere (EP) (5056556109686) виниловая пластинка - фото 2
Justice - Planisphere (EP) (5056556109686) виниловая пластинка - фото 3
Justice - Planisphere (EP) (5056556109686) виниловая пластинка - фото 4
Justice - Planisphere (EP) (5056556109686) виниловая пластинка - фото 5
Justice - Planisphere (EP) (5056556109686) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Justice
Альбом (сингл)
Planisphere
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Justice - Planisphere (EP) (5056556109686) виниловая пластинка - фото 1
  • Justice - Planisphere (EP) (5056556109686) виниловая пластинка - фото 2
  • Justice - Planisphere (EP) (5056556109686) виниловая пластинка - фото 3
  • Justice - Planisphere (EP) (5056556109686) виниловая пластинка - фото 4
  • Justice - Planisphere (EP) (5056556109686) виниловая пластинка - фото 5
  • Justice - Planisphere (EP) (5056556109686) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб. 
Начислим 124 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706866
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Justice - Planisphere (EP) (5056556109686) виниловая пластинка
3 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Because Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Because Music
Barcode
[5056556109686]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Justice
Альбом (сингл)
Planisphere
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Planisph?re (Part I), Planisph?re (Part II), Planisph?re (Part III), Planisph?re (Part IV), Etching
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Justice - Planisphere (EP) (5056556109686) виниловая пластинка

Музыкальный проект французского электронного дуэта Justice, выпущенный в формате LP в 2008 году. Этот альбом является не совсем стандартным релизом, так как представляет собой более экспериментальную и атмосферную работу по сравнению с их предыдущими альбомами.

Отзывы о товаре Justice - Planisphere (EP) (5056556109686) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Because Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Because Music
Barcode
[5056556109686]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Justice
Альбом (сингл)
Planisphere
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Planisph?re (Part I), Planisph?re (Part II), Planisph?re (Part III), Planisph?re (Part IV), Etching
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание
Музыкальный проект французского электронного дуэта Justice, выпущенный в формате LP в 2008 году. Этот альбом является не совсем стандартным релизом, так как представляет собой более экспериментальную и атмосферную работу по сравнению с их предыдущими альбомами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Justice - Planisphere (EP) (5056556109686) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3210 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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