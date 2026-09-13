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Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Green купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Green

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Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Green - фото 1
Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Green - фото 2
Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Green - фото 3
Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Green - фото 4
Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Green - фото 5
Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Green - фото 6
Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Green - фото 7
Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Green - фото 8
Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Green - фото 9
Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Green - фото 10
Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Green - фото 11
Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Green - фото 12
Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Green - фото 13
Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Green - фото 14
Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Green - фото 15
Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Green - фото 16
Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Green - фото 17
Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Green - фото 18
Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Green - фото 19
Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Green - фото 20
Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Green - фото 21
Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Green - фото 22
Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Green - фото 23
Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Green - фото 24
Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Green - фото 25
Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Green - фото 26
Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Green - фото 27
Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Green - фото 28
Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Green - фото 29
Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Green - фото 30
Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Green - фото 31
Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Green - фото 32
Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Green - фото 33
Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Green - фото 34
Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Green - фото 35
Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Green - фото 36
Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Green - фото 37
Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Green - фото 38
Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Green - фото 39
Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Green - фото 40
Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Green - фото 41
Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Green - фото 42
Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Green - фото 43
Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Green - фото 44
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Realme 14T
Цвет
зеленый
Диагональ экрана, дюйм
6.67
Разрешение экрана
2400x1080
Процессор
MediaTek Dimensity 6300
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Green - фото 1
  • Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Green - фото 2
  • Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Green - фото 3
  • Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Green - фото 4
  • Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Green - фото 5
  • Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Green - фото 6
  • Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Green - фото 7
  • Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Green - фото 8
  • Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Green - фото 9
  • Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Green - фото 10
  • Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Green - фото 11
  • Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Green - фото 12
  • Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Green - фото 13
  • Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Green - фото 14
  • Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Green - фото 15
  • Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Green - фото 16
  • Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Green - фото 17
  • Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Green - фото 18
  • Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Green - фото 19
  • Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Green - фото 20
  • Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Green - фото 21
  • Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Green - фото 22
  • Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Green - фото 23
  • Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Green - фото 24
  • Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Green - фото 25
  • Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Green - фото 26
  • Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Green - фото 27
  • Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Green - фото 28
  • Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Green - фото 29
  • Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Green - фото 30
  • Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Green - фото 31
  • Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Green - фото 32
  • Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Green - фото 33
  • Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Green - фото 34
  • Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Green - фото 35
  • Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Green - фото 36
  • Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Green - фото 37
  • Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Green - фото 38
  • Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Green - фото 39
  • Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Green - фото 40
  • Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Green - фото 41
  • Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Green - фото 42
  • Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Green - фото 43
  • Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Green - фото 44
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
19 470 руб.  29 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706288
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Характеристики

Бренд
Realme
Тип товара
Смартфон
Линейка
Realme 14T
Цвет
зеленый
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.67
Разрешение экрана
2400x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Dimensity 6300
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
16
Камера, МП
50+2
Количество основных (тыловых) камер
2
Bluetooth
5.3
Поддержка NFC
да
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
470

Описание товара Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Green

realme 14T 5G 12/256Gb - "заряженный" средний класс с 6.67" AMOLED-дисплеем до 2100 нит, частотой 120 Гц и чипсетом Dimensity 6300 5G. Связка 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти даёт серьёзный запас для приложений, игр и медиа.

Для кого и под какие задачи

Модель подойдёт тем, кто хочет получить быстрый 5G-смартфон с ярким экраном и хорошей автономностью без цены флагмана. Аппарат комфортен для игр, стриминга, работы с документами и мультимедиа на большом экране.

Камеры и мультимедиа

Основная камера 50 Мп с ИИ-улучшением и вспомогательным модулем обеспечивает уверенное качество фото и видео для повседневного использования. Фронтальная камера 16 Мп подойдёт для селфи, видеозвонков и коротких роликов в соцсетях.

Связь, автономность и удобство

Смартфон поддерживает 5G, Wi-Fi, NFC, оснащён стереодинамиками и системой охлаждения с паровой камерой для стабильной работы под нагрузкой. Батарея 6000 мА·ч с 45-Вт быстрой зарядкой обеспечивает долгую работу вдали от розетки и быстрое восполнение заряда.

Важные нюансы перед покупкой

realme 14T особенно интересен тем, кто проводит много времени в играх и на видео: яркий экран и большая батарея тут используют себя по максимуму. Слот для карты памяти, в зависимости от рынка, может отсутствовать, поэтому перед покупкой стоит оценить, достаточно ли 256 ГБ под ваши задачи - для большинства пользователей этого объёма более чем хватает.

Отзывы о товаре Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Green




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Характеристики
Бренд
Realme
Тип товара
Смартфон
Линейка
Realme 14T
Цвет
зеленый
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.67
Разрешение экрана
2400x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Dimensity 6300
Количество ядер
8
Развернуть
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
16
Камера, МП
50+2
Количество основных (тыловых) камер
2
Bluetooth
5.3
Поддержка NFC
да
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание

realme 14T 5G 12/256Gb - "заряженный" средний класс с 6.67" AMOLED-дисплеем до 2100 нит, частотой 120 Гц и чипсетом Dimensity 6300 5G. Связка 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти даёт серьёзный запас для приложений, игр и медиа.

Для кого и под какие задачи

Модель подойдёт тем, кто хочет получить быстрый 5G-смартфон с ярким экраном и хорошей автономностью без цены флагмана. Аппарат комфортен для игр, стриминга, работы с документами и мультимедиа на большом экране.

Камеры и мультимедиа

Основная камера 50 Мп с ИИ-улучшением и вспомогательным модулем обеспечивает уверенное качество фото и видео для повседневного использования. Фронтальная камера 16 Мп подойдёт для селфи, видеозвонков и коротких роликов в соцсетях.

Связь, автономность и удобство

Смартфон поддерживает 5G, Wi-Fi, NFC, оснащён стереодинамиками и системой охлаждения с паровой камерой для стабильной работы под нагрузкой. Батарея 6000 мА·ч с 45-Вт быстрой зарядкой обеспечивает долгую работу вдали от розетки и быстрое восполнение заряда.

Важные нюансы перед покупкой

realme 14T особенно интересен тем, кто проводит много времени в играх и на видео: яркий экран и большая батарея тут используют себя по максимуму. Слот для карты памяти, в зависимости от рынка, может отсутствовать, поэтому перед покупкой стоит оценить, достаточно ли 256 ГБ под ваши задачи - для большинства пользователей этого объёма более чем хватает.

Самовывоз
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Отзывы


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