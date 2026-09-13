Наушники Edifier W800BT SE Black
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Линейка
Edifier W800BT
Подключение
беспроводное, проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 706244
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Конструкция
полноразмерные
Страна производства
Китай
Тип устройства
беспроводные наушники, проводные наушники
Линейка
Edifier W800BT
Подключение
беспроводное, проводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, документация, кабель USB Type-A - USB Type-C, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Разъём наушников
USB Type-C
Складная конструкция
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х20х6
Вес, г.
512
Описание товара Наушники Edifier W800BT SE Black
Edifier W800BT SE - полноразмерные беспроводные наушники с поддержкой многоточечного соединения, позволяющей мгновенно переключаться между музыкой, видео и звонками на двух разных устройствах одновременно. Динамический драйвер диаметром 40 мм с композитной диафрагмой с титановым покрытием обеспечивает высококачественный звук. Легкая и полностью складная конструкция идеально подходит для повседневного использования и путешествий. Наслаждайтесь примерно 45 часами непрерывного воспроизведения, а 15-минутная зарядка обеспечит 8 часов использования.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Наушники
Конструкция
полноразмерные
Страна производства
Китай
Тип устройства
беспроводные наушники, проводные наушники
Линейка
Edifier W800BT
Подключение
беспроводное, проводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, документация, кабель USB Type-A - USB Type-C, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
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Разъём наушников
USB Type-C
Складная конструкция
да
Страна производитель
Китай
Edifier W800BT SE - полноразмерные беспроводные наушники с поддержкой многоточечного соединения, позволяющей мгновенно переключаться между музыкой, видео и звонками на двух разных устройствах одновременно. Динамический драйвер диаметром 40 мм с композитной диафрагмой с титановым покрытием обеспечивает высококачественный звук. Легкая и полностью складная конструкция идеально подходит для повседневного использования и путешествий. Наслаждайтесь примерно 45 часами непрерывного воспроизведения, а 15-минутная зарядка обеспечит 8 часов использования.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Наушники Edifier W800BT SE Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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