Наушники Honor Choice X7E (5504ABHG) White
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Наушники Honor Choice X7E (5504ABHG) White
Наушники TWS HONOR Choice Earbuds X7e белого цвета подключаются по Bluetooth к устройствам любых брендов и сохраняет стабильный сигнал на расстоянии до 10 м. Наушники играют объемный, чистый стереозвук, а система шумоподавления скрывает фоновые шумы и обеспечивает четкое звучание музыки и аудиокниг даже в общественном месте, в транспорте. Наушники TWS HONOR Choice Earbuds X7e заключены в пластиковый влагозащищенный корпус, оболочка защищает внутренние элементы от капель воды и пота. Гарнитуру можно носить во время бега, занятий спортом в тренажерном зале. Для управления наушниками предусмотрено приложение HONOR AI Space, здесь можно менять настройки эквалайзера, создавать плейлисты по своему вкусу.
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