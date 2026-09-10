Top.Mail.Ru
Наушники Koss KSC-75 1.2м черный (15102070) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Наушники Koss KSC-75 1.2м черный (15102070)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Наушники Koss KSC-75 1.2м черный (15102070) - фото 1
Наушники Koss KSC-75 1.2м черный (15102070) - фото 2
Наушники Koss KSC-75 1.2м черный (15102070) - фото 3
Наушники Koss KSC-75 1.2м черный (15102070) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
нет
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники Koss KSC-75 1.2м черный (15102070) - фото 1
  • Наушники Koss KSC-75 1.2м черный (15102070) - фото 2
  • Наушники Koss KSC-75 1.2м черный (15102070) - фото 3
  • Наушники Koss KSC-75 1.2м черный (15102070) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 391460
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Koss
Тип товара
Наушники
Микрофон
нет
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.2
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Размеры в упаковке, см
10х6х1
Вес, г.
83

Описание товара Наушники Koss KSC-75 1.2м черный (15102070)

Обладая своих диафрагмах титановым покрытием в 2 микрометра, Koss KSC75 минимизируют искажения и передают высокоточный звук. Поворачиваемые заушные дужки обеспечивают удобную посадку, а амбушюры хорошо прилегают к ушам. Мягкие амбушюры из пеноматериала пропускают открытый звук, позволяя не отключаться от окружающей действительности.



Теги товара: Без микрофона

Отзывы о товаре Наушники Koss KSC-75 1.2м черный (15102070)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Koss
Тип товара
Наушники
Микрофон
нет
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.2
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Описание
Обладая своих диафрагмах титановым покрытием в 2 микрометра, Koss KSC75 минимизируют искажения и передают высокоточный звук. Поворачиваемые заушные дужки обеспечивают удобную посадку, а амбушюры хорошо прилегают к ушам. Мягкие амбушюры из пеноматериала пропускают открытый звук, позволяя не отключаться от окружающей действительности.


Теги товара: Без микрофона
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Koss KSC-75 1.2м черный (15102070) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...