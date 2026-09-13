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Наушники Qumo Party Rave BT 0077 Red купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Qumo Party Rave BT 0077 Red

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Наушники Qumo Party Rave BT 0077 Red - фото 1
Наушники Qumo Party Rave BT 0077 Red - фото 2
Наушники Qumo Party Rave BT 0077 Red - фото 3
Наушники Qumo Party Rave BT 0077 Red - фото 4
Наушники Qumo Party Rave BT 0077 Red - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Наушники Qumo Party Rave BT 0077 Red - фото 1
  • Наушники Qumo Party Rave BT 0077 Red - фото 2
  • Наушники Qumo Party Rave BT 0077 Red - фото 3
  • Наушники Qumo Party Rave BT 0077 Red - фото 4
  • Наушники Qumo Party Rave BT 0077 Red - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706187
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Характеристики

Бренд
Qumo
Тип товара
Наушники
Размеры в упаковке, см
22х20х9
Вес, г.
280

Описание товара Наушники Qumo Party Rave BT 0077 Red

Футуристичная Bluetooth гарнитура с микрофоном Qumo Party Rave - это беспроводная полноразмерная стереогарнитура с оригинальным клубным дизайном в стиле Cyberpunk 2077» и многоцветной RGB подсветкой стилизованной под неоновые огни города из Blade Runner». Гарнитура прекрасно подходит для прослушивания музыки как дома, так и на вечеринках и тусовках! Для передачи сигнала используется современная версия Bluetooth 5.0 + EDR. Конструкция выполнена из прочного ABS пластика, что делает ее прочной и долговечной. Bluetooth гарнитура Qumo Party Rave имеет встроенный аккумулятор ёмкостью 400 мА-ч., который позволяет наслаждаться музыкой до 10 часов беспрерывно!

Отзывы о товаре Наушники Qumo Party Rave BT 0077 Red




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Характеристики
Бренд
Qumo
Тип товара
Наушники
Описание
Футуристичная Bluetooth гарнитура с микрофоном Qumo Party Rave - это беспроводная полноразмерная стереогарнитура с оригинальным клубным дизайном в стиле Cyberpunk 2077» и многоцветной RGB подсветкой стилизованной под неоновые огни города из Blade Runner». Гарнитура прекрасно подходит для прослушивания музыки как дома, так и на вечеринках и тусовках! Для передачи сигнала используется современная версия Bluetooth 5.0 + EDR. Конструкция выполнена из прочного ABS пластика, что делает ее прочной и долговечной. Bluetooth гарнитура Qumo Party Rave имеет встроенный аккумулятор ёмкостью 400 мА-ч., который позволяет наслаждаться музыкой до 10 часов беспрерывно!
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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