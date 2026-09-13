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Наушники Qumo Emotion ВТ 0092 Blue купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Qumo Emotion ВТ 0092 Blue

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Наушники Qumo Emotion ВТ 0092 Blue - фото 1
Наушники Qumo Emotion ВТ 0092 Blue - фото 2
Наушники Qumo Emotion ВТ 0092 Blue - фото 3
Наушники Qumo Emotion ВТ 0092 Blue - фото 4
Наушники Qumo Emotion ВТ 0092 Blue - фото 5
Наушники Qumo Emotion ВТ 0092 Blue - фото 6
Наушники Qumo Emotion ВТ 0092 Blue - фото 7
Наушники Qumo Emotion ВТ 0092 Blue - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Наушники Qumo Emotion ВТ 0092 Blue - фото 1
  • Наушники Qumo Emotion ВТ 0092 Blue - фото 2
  • Наушники Qumo Emotion ВТ 0092 Blue - фото 3
  • Наушники Qumo Emotion ВТ 0092 Blue - фото 4
  • Наушники Qumo Emotion ВТ 0092 Blue - фото 5
  • Наушники Qumo Emotion ВТ 0092 Blue - фото 6
  • Наушники Qumo Emotion ВТ 0092 Blue - фото 7
  • Наушники Qumo Emotion ВТ 0092 Blue - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706180
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Характеристики

Бренд
Qumo
Тип товара
Наушники
Размеры в упаковке, см
24х20х9
Вес, г.
480

Описание товара Наушники Qumo Emotion ВТ 0092 Blue

Bluetooth гарнитура с микрофоном Qumo Party Emotion - это глубинные эмоции звука в популярном эргономичном корпусе! Данная гарнитуры идеально сочетает Apple-дизайн, доступную цену и качество звука! Гарнитура прекрасно подходит для прослушивания музыки как дома, так и в дороге на работу, институт или на утренней пробежке! Для передачи сигнала используется современная версия Bluetooth 5.3. Конструкция выполнена из прочного ABS пластика, что делает ее прочной и долговечной. Bluetooth гарнитура Qumo Party Emotion имеет встроенный аккумулятор ёмкостью 360 мА-ч., который позволяет наслаждаться музыкой до 8 часов беспрерывно!

Отзывы о товаре Наушники Qumo Emotion ВТ 0092 Blue




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Характеристики
Бренд
Qumo
Тип товара
Наушники
Описание
Bluetooth гарнитура с микрофоном Qumo Party Emotion - это глубинные эмоции звука в популярном эргономичном корпусе! Данная гарнитуры идеально сочетает Apple-дизайн, доступную цену и качество звука! Гарнитура прекрасно подходит для прослушивания музыки как дома, так и в дороге на работу, институт или на утренней пробежке! Для передачи сигнала используется современная версия Bluetooth 5.3. Конструкция выполнена из прочного ABS пластика, что делает ее прочной и долговечной. Bluetooth гарнитура Qumo Party Emotion имеет встроенный аккумулятор ёмкостью 360 мА-ч., который позволяет наслаждаться музыкой до 8 часов беспрерывно!
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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