Наушники Qumo Emotion ВТ 0092 Blue
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Наушники Qumo Emotion ВТ 0092 Blue
Bluetooth гарнитура с микрофоном Qumo Party Emotion - это глубинные эмоции звука в популярном эргономичном корпусе! Данная гарнитуры идеально сочетает Apple-дизайн, доступную цену и качество звука! Гарнитура прекрасно подходит для прослушивания музыки как дома, так и в дороге на работу, институт или на утренней пробежке! Для передачи сигнала используется современная версия Bluetooth 5.3. Конструкция выполнена из прочного ABS пластика, что делает ее прочной и долговечной. Bluetooth гарнитура Qumo Party Emotion имеет встроенный аккумулятор ёмкостью 360 мА-ч., который позволяет наслаждаться музыкой до 8 часов беспрерывно!
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