Ноггано - Первый (Orange) (4603320377720) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ноггано
Альбом (сингл)
ПЕРВЫЙ
Жанр
Русский рэп
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 050 руб.
В наличии
Код товара: 706149
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6 050 руб.
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Характеристики
Бренд
Панорама Рекордс
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Panorama Records
Barcode
[4603320377720]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ноггано
Альбом (сингл)
ПЕРВЫЙ
Жанр
Русский рэп
Трек-лист
Птицы, Супер-герой, Застрахуй, Насос, Кирпичи, У Ноггано Депрессия, Матрешки, Играй, Гитара, Голос Андеграунда, Шоу-Биз, Пати У Ноггано, А. Пальчиков, Дурка, Дискавери, Кип Ит Риал
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Ноггано - Первый (Orange) (4603320377720) виниловая пластинка
Ноггано - Первый (Orange) (4603320377720) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Rap
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Бренд
Панорама Рекордс
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Panorama Records
Barcode
[4603320377720]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ноггано
Альбом (сингл)
ПЕРВЫЙ
Жанр
Русский рэп
Трек-лист
Птицы, Супер-герой, Застрахуй, Насос, Кирпичи, У Ноггано Депрессия, Матрешки, Играй, Гитара, Голос Андеграунда, Шоу-Биз, Пати У Ноггано, А. Пальчиков, Дурка, Дискавери, Кип Ит Риал
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Ноггано - Первый (Orange) (4603320377720) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Rap
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Rap
Ноггано - Первый (Orange) (4603320377720) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 6050 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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