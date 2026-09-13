Julie London - London By Night (8435723701583) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Julie London
Альбом (сингл)
London By Night
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 706101
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Характеристики
Бренд
Supper Club
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SUPPER CLUB
Barcode
[8435723701583]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Julie London
Альбом (сингл)
London By Night
Жанр
Jazz
Трек-лист
Well, Sir, That's For Me, Mad About The Boy, In The Middle Of A Kiss, Just The Way I Am, My Man's Gone Now, 'Round Midnight, Misty, Something I Dreamed Last Night, Pousse Cafe, Nobody's Heart, The Exciting Life, That Old Feeling, Cloudy Morning, A Foggy Day, In The Wee Small Hours Of The Morning
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Julie London - London By Night (8435723701583) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Well, Sir, That's For Me, Mad About The Boy, In The Middle Of A Kiss, Just The Way I Am, My Man's Gone Now, 'Round Midnight, Misty, Something I Dreamed Last Night, Pousse Cafe, Nobody's Heart, The Exciting Life, That Old Feeling, Cloudy Morning, A Foggy Day, In The Wee Small Hours Of The Morning
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Supper Club
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SUPPER CLUB
Barcode
[8435723701583]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Julie London
Альбом (сингл)
London By Night
Жанр
Jazz
Трек-лист
Well, Sir, That's For Me, Mad About The Boy, In The Middle Of A Kiss, Just The Way I Am, My Man's Gone Now, 'Round Midnight, Misty, Something I Dreamed Last Night, Pousse Cafe, Nobody's Heart, The Exciting Life, That Old Feeling, Cloudy Morning, A Foggy Day, In The Wee Small Hours Of The Morning
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Well, Sir, That's For Me, Mad About The Boy, In The Middle Of A Kiss, Just The Way I Am, My Man's Gone Now, 'Round Midnight, Misty, Something I Dreamed Last Night, Pousse Cafe, Nobody's Heart, The Exciting Life, That Old Feeling, Cloudy Morning, A Foggy Day, In The Wee Small Hours Of The Morning
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Julie London - London By Night (8435723701583) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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