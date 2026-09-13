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Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Well, Sir, That's For Me, Mad About The Boy, In The Middle Of A Kiss, Just The Way I Am, My Man's Gone Now, 'Round Midnight, Misty, Something I Dreamed Last Night, Pousse Cafe, Nobody's Heart, The Exciting Life, That Old Feeling, Cloudy Morning, A Foggy Day, In The Wee Small Hours Of The Morning

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Well, Sir, That's For Me, Mad About The Boy, In The Middle Of A Kiss, Just The Way I Am, My Man's Gone Now, 'Round Midnight, Misty, Something I Dreamed Last Night, Pousse Cafe, Nobody's Heart, The Exciting Life, That Old Feeling, Cloudy Morning, A Foggy Day, In The Wee Small Hours Of The Morning

Julie London - London By Night (8435723701583) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.