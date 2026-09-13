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Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Purple купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Purple

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Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Purple - фото 1
Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Purple - фото 2
Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Purple - фото 3
Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Purple - фото 4
Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Purple - фото 5
Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Purple - фото 6
Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Purple - фото 7
Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Purple - фото 8
Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Purple - фото 9
Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Purple - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Realme 14T
Цвет
сиреневый
Диагональ экрана, дюйм
6.67
Разрешение экрана
2400x1080
Процессор
MediaTek Dimensity 6300
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Purple - фото 1
  • Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Purple - фото 2
  • Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Purple - фото 3
  • Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Purple - фото 4
  • Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Purple - фото 5
  • Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Purple - фото 6
  • Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Purple - фото 7
  • Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Purple - фото 8
  • Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Purple - фото 9
  • Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Purple - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
19 470 руб.  29 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705634
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Характеристики

Бренд
Realme
Тип товара
Смартфон
Линейка
Realme 14T
Цвет
сиреневый
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.67
Разрешение экрана
2400x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Dimensity 6300
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
16
Камера, МП
50+2
Количество основных (тыловых) камер
2
Bluetooth
5
Поддержка NFC
да
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
533

Описание товара Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Purple

Смартфон предлогает 6.67 AMOLED-экран с частотой 120 Гц и разрешением 2400x1080 точек, чипсет MediaTek Dimensity 6300 с памятью стандартов LPDDR4x и UFS 2.2, батарею на 6000 мАч с 45-Вт зарядкой, 50-Мп главную камеру с 2-Мп заглушкой по соседству, сканер пальца в экране, NFC-модуль, Android 15 с оболочкой Realme UI 6.0 из коробки, а также корпус из пластика, стойкий к воде по стандарту IP69.

Отзывы о товаре Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Purple




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Характеристики
Бренд
Realme
Тип товара
Смартфон
Линейка
Realme 14T
Цвет
сиреневый
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.67
Разрешение экрана
2400x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Dimensity 6300
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Развернуть
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
16
Камера, МП
50+2
Количество основных (тыловых) камер
2
Bluetooth
5
Поддержка NFC
да
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфон предлогает 6.67 AMOLED-экран с частотой 120 Гц и разрешением 2400x1080 точек, чипсет MediaTek Dimensity 6300 с памятью стандартов LPDDR4x и UFS 2.2, батарею на 6000 мАч с 45-Вт зарядкой, 50-Мп главную камеру с 2-Мп заглушкой по соседству, сканер пальца в экране, NFC-модуль, Android 15 с оболочкой Realme UI 6.0 из коробки, а также корпус из пластика, стойкий к воде по стандарту IP69.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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