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Kamasi Washington - Fearless Movement (coloured) (0889030035035) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Kamasi Washington - Fearless Movement (coloured) (0889030035035) виниловая пластинка

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Kamasi Washington - Fearless Movement (coloured) (0889030035035) виниловая пластинка - фото 1
Kamasi Washington - Fearless Movement (coloured) (0889030035035) виниловая пластинка - фото 2
Kamasi Washington - Fearless Movement (coloured) (0889030035035) виниловая пластинка - фото 3
Kamasi Washington - Fearless Movement (coloured) (0889030035035) виниловая пластинка - фото 4
Kamasi Washington - Fearless Movement (coloured) (0889030035035) виниловая пластинка - фото 5
Kamasi Washington - Fearless Movement (coloured) (0889030035035) виниловая пластинка - фото 6
Kamasi Washington - Fearless Movement (coloured) (0889030035035) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Kamasi Washington
Альбом (сингл)
Fearless Movement
Жанр
Funk, Jazz, Soul
Цвет винила
красный, синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Kamasi Washington - Fearless Movement (coloured) (0889030035035) виниловая пластинка - фото 1
  • Kamasi Washington - Fearless Movement (coloured) (0889030035035) виниловая пластинка - фото 2
  • Kamasi Washington - Fearless Movement (coloured) (0889030035035) виниловая пластинка - фото 3
  • Kamasi Washington - Fearless Movement (coloured) (0889030035035) виниловая пластинка - фото 4
  • Kamasi Washington - Fearless Movement (coloured) (0889030035035) виниловая пластинка - фото 5
  • Kamasi Washington - Fearless Movement (coloured) (0889030035035) виниловая пластинка - фото 6
  • Kamasi Washington - Fearless Movement (coloured) (0889030035035) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705531
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Характеристики

Бренд
XL Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
XL Recordings
Barcode
[0889030035035]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Kamasi Washington
Альбом (сингл)
Fearless Movement
Жанр
Funk, Jazz, Soul
Трек-лист
Lesanu, Asha The First, The Visionary, Get Lit, Computer Love Dream State, Interstellar Peace (The Last Stance), The Garden Path, Road To Self (KO), Together, Lines In The Sand, Prologue
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный, синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kamasi Washington - Fearless Movement (coloured) (0889030035035) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Lesanu, Asha The First, The Visionary, Get Lit, Computer Love Dream State, Interstellar Peace (The Last Stance), The Garden Path, Road To Self (KO), Together, Lines In The Sand, Prologue

Отзывы о товаре Kamasi Washington - Fearless Movement (coloured) (0889030035035) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
XL Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
XL Recordings
Barcode
[0889030035035]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Kamasi Washington
Альбом (сингл)
Fearless Movement
Жанр
Funk, Jazz, Soul
Трек-лист
Lesanu, Asha The First, The Visionary, Get Lit, Computer Love Dream State, Interstellar Peace (The Last Stance), The Garden Path, Road To Self (KO), Together, Lines In The Sand, Prologue
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный, синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Lesanu, Asha The First, The Visionary, Get Lit, Computer Love Dream State, Interstellar Peace (The Last Stance), The Garden Path, Road To Self (KO), Together, Lines In The Sand, Prologue
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