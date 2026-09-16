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Motorhead - Bomber (coloured) (4099964126952) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Motorhead - Bomber (coloured) (4099964126952) виниловая пластинка

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Motorhead - Bomber (coloured) (4099964126952) виниловая пластинка - фото 1
Motorhead - Bomber (coloured) (4099964126952) виниловая пластинка - фото 2
Motorhead - Bomber (coloured) (4099964126952) виниловая пластинка - фото 3
Motorhead - Bomber (coloured) (4099964126952) виниловая пластинка - фото 4
Motorhead - Bomber (coloured) (4099964126952) виниловая пластинка - фото 5
Motorhead - Bomber (coloured) (4099964126952) виниловая пластинка - фото 6
Motorhead - Bomber (coloured) (4099964126952) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Motorhead
Альбом (сингл)
Bomber
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Motorhead - Bomber (coloured) (4099964126952) виниловая пластинка - фото 1
  • Motorhead - Bomber (coloured) (4099964126952) виниловая пластинка - фото 2
  • Motorhead - Bomber (coloured) (4099964126952) виниловая пластинка - фото 3
  • Motorhead - Bomber (coloured) (4099964126952) виниловая пластинка - фото 4
  • Motorhead - Bomber (coloured) (4099964126952) виниловая пластинка - фото 5
  • Motorhead - Bomber (coloured) (4099964126952) виниловая пластинка - фото 6
  • Motorhead - Bomber (coloured) (4099964126952) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705481
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Motorhead - Bomber (coloured) (4099964126952) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sanctuary Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sanctuary Records
Barcode
[4099964126952]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Motorhead
Альбом (сингл)
Bomber
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Dead Men Tell No Tales, Lawman, Sweet Revenge, Sharpshooter, Poison, Stone Dead Forever, All the Aces, Step Down, Talking Head, Bomber
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Fifty Years Louder
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Motorhead - Bomber (coloured) (4099964126952) виниловая пластинка

Bomber — третий студийный альбом британской хеви-метал-группы Mot?rhead, вышедший в 1979 году на лейбле Bronze Records. Издание на цветном виниле к 50-летию Mot?rhead, Half Speed ??Master. Если бы Mot?rhead после выпуска своего классического Overkill в марте 1979 года взяли бы передышку, их можно было бы простить, но это было не в их характере. Каким-то образом, среди всего этого безумия, им удалось выпустить легендарный Bomber в том же году. Пластинка достигла 12-го места в британских чартах и ??содержала некоторые из самых популярных песен Mot?rhead, такие как «Bomber», «Dead Men Tell No Tales» и «Stone Dead Forever». В честь 50-летия одной из величайших и самых влиятельных хард-роковых групп всех времен этот классический альбом теперь доступен на цветном виниле с мастера на половинной скорости, созданного с оригинальных лент. В издание включен постер.

Отзывы о товаре Motorhead - Bomber (coloured) (4099964126952) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sanctuary Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sanctuary Records
Barcode
[4099964126952]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Motorhead
Альбом (сингл)
Bomber
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Dead Men Tell No Tales, Lawman, Sweet Revenge, Sharpshooter, Poison, Stone Dead Forever, All the Aces, Step Down, Talking Head, Bomber
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Fifty Years Louder
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Великобритания
Описание
Bomber — третий студийный альбом британской хеви-метал-группы Mot?rhead, вышедший в 1979 году на лейбле Bronze Records. Издание на цветном виниле к 50-летию Mot?rhead, Half Speed ??Master. Если бы Mot?rhead после выпуска своего классического Overkill в марте 1979 года взяли бы передышку, их можно было бы простить, но это было не в их характере. Каким-то образом, среди всего этого безумия, им удалось выпустить легендарный Bomber в том же году. Пластинка достигла 12-го места в британских чартах и ??содержала некоторые из самых популярных песен Mot?rhead, такие как «Bomber», «Dead Men Tell No Tales» и «Stone Dead Forever». В честь 50-летия одной из величайших и самых влиятельных хард-роковых групп всех времен этот классический альбом теперь доступен на цветном виниле с мастера на половинной скорости, созданного с оригинальных лент. В издание включен постер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Motorhead - Bomber (coloured) (4099964126952) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4620 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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