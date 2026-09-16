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Skunk Anansie - Paranoid & Sunburnt (5016958026110) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Skunk Anansie - Paranoid & Sunburnt (5016958026110) виниловая пластинка

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Skunk Anansie - Paranoid &amp; Sunburnt (5016958026110) виниловая пластинка - фото 1
Skunk Anansie - Paranoid &amp; Sunburnt (5016958026110) виниловая пластинка - фото 2
Skunk Anansie - Paranoid &amp; Sunburnt (5016958026110) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1995
Исполнитель
Skunk Anansie
Альбом (сингл)
Paranoid & Sunburnt
Жанр
Alternative Rock, Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Skunk Anansie - Paranoid &amp; Sunburnt (5016958026110) виниловая пластинка - фото 1
  • Skunk Anansie - Paranoid &amp; Sunburnt (5016958026110) виниловая пластинка - фото 2
  • Skunk Anansie - Paranoid &amp; Sunburnt (5016958026110) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705436
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Skunk Anansie - Paranoid & Sunburnt (5016958026110) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
One Little Indian
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
One Little Indian
Barcode
[5016958026110]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1995
Исполнитель
Skunk Anansie
Альбом (сингл)
Paranoid & Sunburnt
Жанр
Alternative Rock, Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Selling Jesus, Intellectualise My Blackness, I Can Dream, Little Baby Swastikkka, All In The Name Of Pity Charity, It Takes Blood & Guts To Be This Cool But Im Still Just A Cliche, Weak, And Here I Stand, Ways To Be A Good Girl, Rise Up
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Skunk Anansie - Paranoid & Sunburnt (5016958026110) виниловая пластинка

Paranoid &amp;amp; Sunburnt - дебютный студийный альбом британской рок-группы Skunk Anansie, впервые выпущенный в 1995 году на лейбле One Little Indian Records. Этот альбом был записан с первоначальным барабанщиком группы Робби Франсом, но он не изображен на обложке. Альбом, содержащий смесь противоречивых песен протеста (в основном о политике), занял 8-е место в чарте альбомов Великобритании.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Skunk Anansie - Paranoid & Sunburnt (5016958026110) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
One Little Indian
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
One Little Indian
Barcode
[5016958026110]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1995
Исполнитель
Skunk Anansie
Альбом (сингл)
Paranoid & Sunburnt
Жанр
Alternative Rock, Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Selling Jesus, Intellectualise My Blackness, I Can Dream, Little Baby Swastikkka, All In The Name Of Pity Charity, It Takes Blood & Guts To Be This Cool But Im Still Just A Cliche, Weak, And Here I Stand, Ways To Be A Good Girl, Rise Up
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Paranoid &amp;amp; Sunburnt - дебютный студийный альбом британской рок-группы Skunk Anansie, впервые выпущенный в 1995 году на лейбле One Little Indian Records. Этот альбом был записан с первоначальным барабанщиком группы Робби Франсом, но он не изображен на обложке. Альбом, содержащий смесь противоречивых песен протеста (в основном о политике), занял 8-е место в чарте альбомов Великобритании.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Skunk Anansie - Paranoid & Sunburnt (5016958026110) виниловая пластинка - стоимость товара 3440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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