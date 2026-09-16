Skunk Anansie - Paranoid & Sunburnt (5016958026110) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1995
Исполнитель
Skunk Anansie
Альбом (сингл)
Paranoid & Sunburnt
Жанр
Alternative Rock, Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб.
В наличии
Код товара: 705436
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Характеристики
Бренд
One Little Indian
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
One Little Indian
Barcode
[5016958026110]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1995
Исполнитель
Skunk Anansie
Альбом (сингл)
Paranoid & Sunburnt
Жанр
Alternative Rock, Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Selling Jesus, Intellectualise My Blackness, I Can Dream, Little Baby Swastikkka, All In The Name Of Pity Charity, It Takes Blood & Guts To Be This Cool But Im Still Just A Cliche, Weak, And Here I Stand, Ways To Be A Good Girl, Rise Up
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Skunk Anansie - Paranoid & Sunburnt (5016958026110) виниловая пластинка
Paranoid &amp; Sunburnt - дебютный студийный альбом британской рок-группы Skunk Anansie, впервые выпущенный в 1995 году на лейбле One Little Indian Records. Этот альбом был записан с первоначальным барабанщиком группы Робби Франсом, но он не изображен на обложке. Альбом, содержащий смесь противоречивых песен протеста (в основном о политике), занял 8-е место в чарте альбомов Великобритании.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
One Little Indian
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
One Little Indian
Barcode
[5016958026110]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1995
Исполнитель
Skunk Anansie
Альбом (сингл)
Paranoid & Sunburnt
Жанр
Alternative Rock, Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Selling Jesus, Intellectualise My Blackness, I Can Dream, Little Baby Swastikkka, All In The Name Of Pity Charity, It Takes Blood & Guts To Be This Cool But Im Still Just A Cliche, Weak, And Here I Stand, Ways To Be A Good Girl, Rise Up
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Paranoid &amp; Sunburnt - дебютный студийный альбом британской рок-группы Skunk Anansie, впервые выпущенный в 1995 году на лейбле One Little Indian Records. Этот альбом был записан с первоначальным барабанщиком группы Робби Франсом, но он не изображен на обложке. Альбом, содержащий смесь противоречивых песен протеста (в основном о политике), занял 8-е место в чарте альбомов Великобритании.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Skunk Anansie - Paranoid & Sunburnt (5016958026110) виниловая пластинка - стоимость товара 3440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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