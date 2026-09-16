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Duster - In Dreams (0825764130615) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Duster - In Dreams (0825764130615) виниловая пластинка

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Duster - In Dreams (0825764130615) виниловая пластинка - фото 1
Duster - In Dreams (0825764130615) виниловая пластинка - фото 2
Duster - In Dreams (0825764130615) виниловая пластинка - фото 3
Duster - In Dreams (0825764130615) виниловая пластинка - фото 4
Duster - In Dreams (0825764130615) виниловая пластинка - фото 5
Duster - In Dreams (0825764130615) виниловая пластинка - фото 6
Duster - In Dreams (0825764130615) виниловая пластинка - фото 7
Duster - In Dreams (0825764130615) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Duster
Альбом (сингл)
IN DREAMS
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Duster - In Dreams (0825764130615) виниловая пластинка - фото 1
  • Duster - In Dreams (0825764130615) виниловая пластинка - фото 2
  • Duster - In Dreams (0825764130615) виниловая пластинка - фото 3
  • Duster - In Dreams (0825764130615) виниловая пластинка - фото 4
  • Duster - In Dreams (0825764130615) виниловая пластинка - фото 5
  • Duster - In Dreams (0825764130615) виниловая пластинка - фото 6
  • Duster - In Dreams (0825764130615) виниловая пластинка - фото 7
  • Duster - In Dreams (0825764130615) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705429
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Duster - In Dreams (0825764130615) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Numero Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Numero Group
Barcode
[0825764130615]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Duster
Альбом (сингл)
IN DREAMS
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Quiet Eyes, Aqua Tofana, No Feel, Starting To Fall, Close To Home Isnt Over, Cosmotransporter, Black Lace, Space Trash, Baking Tapes, Like A Movie, Poltergeist, Anhedonia
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Duster - In Dreams (0825764130615) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Quiet Eyes, Aqua Tofana, No Feel, Starting To Fall, Close To Home Isnt Over, Cosmotransporter, Black Lace, Space Trash, Baking Tapes, Like A Movie, Poltergeist, Anhedonia



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Duster - In Dreams (0825764130615) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Numero Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Numero Group
Barcode
[0825764130615]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Duster
Альбом (сингл)
IN DREAMS
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Quiet Eyes, Aqua Tofana, No Feel, Starting To Fall, Close To Home Isnt Over, Cosmotransporter, Black Lace, Space Trash, Baking Tapes, Like A Movie, Poltergeist, Anhedonia
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Quiet Eyes, Aqua Tofana, No Feel, Starting To Fall, Close To Home Isnt Over, Cosmotransporter, Black Lace, Space Trash, Baking Tapes, Like A Movie, Poltergeist, Anhedonia


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Duster - In Dreams (0825764130615) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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