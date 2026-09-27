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Slayer - Show No Mercy (coloured) (0039841579178) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Slayer - Show No Mercy (coloured) (0039841579178) виниловая пластинка

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Slayer - Show No Mercy (coloured) (0039841579178) виниловая пластинка - фото 1
Slayer - Show No Mercy (coloured) (0039841579178) виниловая пластинка - фото 2
Slayer - Show No Mercy (coloured) (0039841579178) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Slayer
Альбом (сингл)
Show No Mercy
Жанр
Зарубежный Thrash Metal
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Slayer - Show No Mercy (coloured) (0039841579178) виниловая пластинка - фото 1
  • Slayer - Show No Mercy (coloured) (0039841579178) виниловая пластинка - фото 2
  • Slayer - Show No Mercy (coloured) (0039841579178) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 910 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705374
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Slayer - Show No Mercy (coloured) (0039841579178) виниловая пластинка
4 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Metal Blade
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Metal Blade Records
Barcode
[0039841579178]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Slayer
Альбом (сингл)
Show No Mercy
Жанр
Зарубежный Thrash Metal
Трек-лист
Evil Has No Boundaries, The Antichrist, The Sword, Fight Till Death, Metal Storm / Face The Slayer (Medley) Black Magic, Tormentor, The Final Command, Crionics, Show No Mercy
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Slayer - Show No Mercy (coloured) (0039841579178) виниловая пластинка

Show No Mercy — дебютный студийный альбом американской трэш-метал-группы Slayer, выпущенный на лейбле Metal Blade Records 3 декабря 1983 года. Издание на цветном виниле с постером.. Show No Mercy стал для Metal Blade Records наиболее продаваемым и успешным альбомом. Это вызвало у Брайана Слейджела желание выпустить новый альбом вместе со Slayer. Такие песни с альбома как «Die by the Sword», «The Antichrist» и «Black Magic» игрались Slayer на концертах регулярно. Образованная в 1981 году, группа Slayer поразила мир новой смесью металла и панка - более жесткой, быстрой и мрачной, чем кто-либо другой - и установила новый стандарт, который определил не только жанр, но и отношение, упорно отказываясь соответствовать мейнстриму.

Отзывы о товаре Slayer - Show No Mercy (coloured) (0039841579178) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Metal Blade
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Metal Blade Records
Barcode
[0039841579178]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Slayer
Альбом (сингл)
Show No Mercy
Жанр
Зарубежный Thrash Metal
Трек-лист
Evil Has No Boundaries, The Antichrist, The Sword, Fight Till Death, Metal Storm / Face The Slayer (Medley) Black Magic, Tormentor, The Final Command, Crionics, Show No Mercy
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
Show No Mercy — дебютный студийный альбом американской трэш-метал-группы Slayer, выпущенный на лейбле Metal Blade Records 3 декабря 1983 года. Издание на цветном виниле с постером.. Show No Mercy стал для Metal Blade Records наиболее продаваемым и успешным альбомом. Это вызвало у Брайана Слейджела желание выпустить новый альбом вместе со Slayer. Такие песни с альбома как «Die by the Sword», «The Antichrist» и «Black Magic» игрались Slayer на концертах регулярно. Образованная в 1981 году, группа Slayer поразила мир новой смесью металла и панка - более жесткой, быстрой и мрачной, чем кто-либо другой - и установила новый стандарт, который определил не только жанр, но и отношение, упорно отказываясь соответствовать мейнстриму.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Slayer - Show No Mercy (coloured) (0039841579178) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4910 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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