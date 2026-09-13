Описание товара Lighthouse Family - Postcards From Heaven (0805520241335) виниловая пластинка

Альбом «Postcards From Heaven» первоначально выпущенный на лейбле Wildcard / Polydor Records в октябре 1997 года, достиг второго места в британских чартах, продержался там более года и породил пять синглов, вошедших в топ-30. Эта версия отпечатана на высококачественном чёрном виниле плотностью 180 грамм. Если их дебютный альбом 1995 года «Ocean Drive» вознёс Lighthouse Family на вершину поп-музыки, то «Postcards From Heaven» стал видом с вершины. В то время как их дебютный альбом был написан и находился в разработке целый год, прежде чем был выпущен, здесь Полу Такеру и Тунде Байеву нужно было доказать, что молния действительно может ударить дважды. Это возможно. Альбом, записанный вновь с продюсером Майком Педеном частично создавался в студии Miraval Studios Жака Лусье на юге Франции, и эта солнечная нежность пронизывает всё творчество. В то время как Ocean Drive потребовалось время, чтобы раскрутиться, успех Postcards From Heaven был мгновенным - дебютный сингл Raincloud вошел сразу в Топ-10 в октябре, опередив альбом, а второй сингл High попал в чарт на 4-е место в январе 1998 года - их самая высокая позиция, разделившая их с их гимном Lifted двумя годами ранее. Несмотря на растущий успех, кадры моста Тайн в видео подчеркнули, что группа не ушла далеко от своих корней. С последующими хитами Lost In Space Question Of Faith и Postcard From Heaven Postcards From Heaven звучит как идеальный саундтрек конца 90-х, при этом оставаясь ярким и современным.