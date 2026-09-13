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Lighthouse Family - Postcards From Heaven (0805520241335) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Lighthouse Family - Postcards From Heaven (0805520241335) виниловая пластинка

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Lighthouse Family - Postcards From Heaven (0805520241335) виниловая пластинка - фото 1
Lighthouse Family - Postcards From Heaven (0805520241335) виниловая пластинка - фото 2
Lighthouse Family - Postcards From Heaven (0805520241335) виниловая пластинка - фото 3
Lighthouse Family - Postcards From Heaven (0805520241335) виниловая пластинка - фото 4
Lighthouse Family - Postcards From Heaven (0805520241335) виниловая пластинка - фото 5
Lighthouse Family - Postcards From Heaven (0805520241335) виниловая пластинка - фото 6
Lighthouse Family - Postcards From Heaven (0805520241335) виниловая пластинка - фото 7
Lighthouse Family - Postcards From Heaven (0805520241335) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Lighthouse Family
Альбом (сингл)
Postcards From Heaven
Жанр
Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lighthouse Family - Postcards From Heaven (0805520241335) виниловая пластинка - фото 1
  • Lighthouse Family - Postcards From Heaven (0805520241335) виниловая пластинка - фото 2
  • Lighthouse Family - Postcards From Heaven (0805520241335) виниловая пластинка - фото 3
  • Lighthouse Family - Postcards From Heaven (0805520241335) виниловая пластинка - фото 4
  • Lighthouse Family - Postcards From Heaven (0805520241335) виниловая пластинка - фото 5
  • Lighthouse Family - Postcards From Heaven (0805520241335) виниловая пластинка - фото 6
  • Lighthouse Family - Postcards From Heaven (0805520241335) виниловая пластинка - фото 7
  • Lighthouse Family - Postcards From Heaven (0805520241335) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718145
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0805520241335]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Lighthouse Family
Альбом (сингл)
Postcards From Heaven
Жанр
Soul
Трек-лист
Raincloud, Once In A Blue Moon, Question Of Faith, Let It All Change, Sun In The Night, High, Lost In Space, When I Was Younger, Restless, Postcard From Heaven
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lighthouse Family - Postcards From Heaven (0805520241335) виниловая пластинка

Альбом «Postcards From Heaven» первоначально выпущенный на лейбле Wildcard / Polydor Records в октябре 1997 года, достиг второго места в британских чартах, продержался там более года и породил пять синглов, вошедших в топ-30. Эта версия отпечатана на высококачественном чёрном виниле плотностью 180 грамм. Если их дебютный альбом 1995 года «Ocean Drive» вознёс Lighthouse Family на вершину поп-музыки, то «Postcards From Heaven» стал видом с вершины. В то время как их дебютный альбом был написан и находился в разработке целый год, прежде чем был выпущен, здесь Полу Такеру и Тунде Байеву нужно было доказать, что молния действительно может ударить дважды. Это возможно. Альбом, записанный вновь с продюсером Майком Педеном частично создавался в студии Miraval Studios Жака Лусье на юге Франции, и эта солнечная нежность пронизывает всё творчество. В то время как Ocean Drive потребовалось время, чтобы раскрутиться, успех Postcards From Heaven был мгновенным - дебютный сингл Raincloud вошел сразу в Топ-10 в октябре, опередив альбом, а второй сингл High попал в чарт на 4-е место в январе 1998 года - их самая высокая позиция, разделившая их с их гимном Lifted двумя годами ранее. Несмотря на растущий успех, кадры моста Тайн в видео подчеркнули, что группа не ушла далеко от своих корней. С последующими хитами Lost In Space Question Of Faith и Postcard From Heaven Postcards From Heaven звучит как идеальный саундтрек конца 90-х, при этом оставаясь ярким и современным.



Теги товара: Соул

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0805520241335]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Lighthouse Family
Альбом (сингл)
Postcards From Heaven
Жанр
Soul
Трек-лист
Raincloud, Once In A Blue Moon, Question Of Faith, Let It All Change, Sun In The Night, High, Lost In Space, When I Was Younger, Restless, Postcard From Heaven
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Альбом «Postcards From Heaven» первоначально выпущенный на лейбле Wildcard / Polydor Records в октябре 1997 года, достиг второго места в британских чартах, продержался там более года и породил пять синглов, вошедших в топ-30. Эта версия отпечатана на высококачественном чёрном виниле плотностью 180 грамм. Если их дебютный альбом 1995 года «Ocean Drive» вознёс Lighthouse Family на вершину поп-музыки, то «Postcards From Heaven» стал видом с вершины. В то время как их дебютный альбом был написан и находился в разработке целый год, прежде чем был выпущен, здесь Полу Такеру и Тунде Байеву нужно было доказать, что молния действительно может ударить дважды. Это возможно. Альбом, записанный вновь с продюсером Майком Педеном частично создавался в студии Miraval Studios Жака Лусье на юге Франции, и эта солнечная нежность пронизывает всё творчество. В то время как Ocean Drive потребовалось время, чтобы раскрутиться, успех Postcards From Heaven был мгновенным - дебютный сингл Raincloud вошел сразу в Топ-10 в октябре, опередив альбом, а второй сингл High попал в чарт на 4-е место в январе 1998 года - их самая высокая позиция, разделившая их с их гимном Lifted двумя годами ранее. Несмотря на растущий успех, кадры моста Тайн в видео подчеркнули, что группа не ушла далеко от своих корней. С последующими хитами Lost In Space Question Of Faith и Postcard From Heaven Postcards From Heaven звучит как идеальный саундтрек конца 90-х, при этом оставаясь ярким и современным.


Теги товара: Соул
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