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Royal Concertgebouw Orchestra - Mahler - Symphony No.3 (5054197559846) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Royal Concertgebouw Orchestra - Mahler - Symphony No.3 (5054197559846) виниловая пластинка

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Royal Concertgebouw Orchestra - Mahler - Symphony No.3 (5054197559846) виниловая пластинка - фото 1
Royal Concertgebouw Orchestra - Mahler - Symphony No.3 (5054197559846) виниловая пластинка - фото 2
Royal Concertgebouw Orchestra - Mahler - Symphony No.3 (5054197559846) виниловая пластинка - фото 3
Royal Concertgebouw Orchestra - Mahler - Symphony No.3 (5054197559846) виниловая пластинка - фото 4
Royal Concertgebouw Orchestra - Mahler - Symphony No.3 (5054197559846) виниловая пластинка - фото 5
Royal Concertgebouw Orchestra - Mahler - Symphony No.3 (5054197559846) виниловая пластинка - фото 6
Royal Concertgebouw Orchestra - Mahler - Symphony No.3 (5054197559846) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Royal Concertgebouw Orchestra
Альбом (сингл)
Symphony No.3
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Royal Concertgebouw Orchestra - Mahler - Symphony No.3 (5054197559846) виниловая пластинка - фото 1
  • Royal Concertgebouw Orchestra - Mahler - Symphony No.3 (5054197559846) виниловая пластинка - фото 2
  • Royal Concertgebouw Orchestra - Mahler - Symphony No.3 (5054197559846) виниловая пластинка - фото 3
  • Royal Concertgebouw Orchestra - Mahler - Symphony No.3 (5054197559846) виниловая пластинка - фото 4
  • Royal Concertgebouw Orchestra - Mahler - Symphony No.3 (5054197559846) виниловая пластинка - фото 5
  • Royal Concertgebouw Orchestra - Mahler - Symphony No.3 (5054197559846) виниловая пластинка - фото 6
  • Royal Concertgebouw Orchestra - Mahler - Symphony No.3 (5054197559846) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642831
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Royal Concertgebouw Orchestra - Mahler - Symphony No.3 (5054197559846) виниловая пластинка
5 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[5054197559846]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Royal Concertgebouw Orchestra
Альбом (сингл)
Symphony No.3
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Part 1: I. Kr?ftig. Entschieden, Part 2: II. Tempo Di Menuetto. Sehr M?ssig, Part 2: III. Comodo. Scherzando. Ohne Hast, Part 2: IV. Sehr Langsam. Misterioso. 'O Mensch! Gib Acht!', Part 2: V. Lustig Im Tempo Und Keck Im Ausdruck: 'Es Sungen Drei Engel', Part 2: VI. Langsam. Ruhevoll. Empfunden
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Royal Concertgebouw Orchestra - Mahler - Symphony No.3 (5054197559846) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Part 1: I. Kr?ftig. Entschieden, Part 2: II. Tempo Di Menuetto. Sehr M?ssig, Part 2: III. Comodo. Scherzando. Ohne Hast, Part 2: IV. Sehr Langsam. Misterioso. 'O Mensch! Gib Acht!', Part 2: V. Lustig Im Tempo Und Keck Im Ausdruck: 'Es Sungen Drei Engel', Part 2: VI. Langsam. Ruhevoll. Empfunden

Отзывы о товаре Royal Concertgebouw Orchestra - Mahler - Symphony No.3 (5054197559846) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[5054197559846]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Royal Concertgebouw Orchestra
Альбом (сингл)
Symphony No.3
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Part 1: I. Kr?ftig. Entschieden, Part 2: II. Tempo Di Menuetto. Sehr M?ssig, Part 2: III. Comodo. Scherzando. Ohne Hast, Part 2: IV. Sehr Langsam. Misterioso. 'O Mensch! Gib Acht!', Part 2: V. Lustig Im Tempo Und Keck Im Ausdruck: 'Es Sungen Drei Engel', Part 2: VI. Langsam. Ruhevoll. Empfunden
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Part 1: I. Kr?ftig. Entschieden, Part 2: II. Tempo Di Menuetto. Sehr M?ssig, Part 2: III. Comodo. Scherzando. Ohne Hast, Part 2: IV. Sehr Langsam. Misterioso. 'O Mensch! Gib Acht!', Part 2: V. Lustig Im Tempo Und Keck Im Ausdruck: 'Es Sungen Drei Engel', Part 2: VI. Langsam. Ruhevoll. Empfunden
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Royal Concertgebouw Orchestra - Mahler - Symphony No.3 (5054197559846) виниловая пластинка - стоимость товара 5210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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