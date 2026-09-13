Sabrina Carpenter - Mans Best Friend (Opaque Light Blue) (0602478316616) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sabrina Carpenter
Альбом (сингл)
Mans Best Friend
Жанр
Кантри
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 720527
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602478316616]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sabrina Carpenter
Альбом (сингл)
Mans Best Friend
Жанр
Кантри
Трек-лист
Manchild, Tears, My Man on Willpower, Sugar Talking, We Almost Broke Up Again Last Night, Nobody s Son, Never Getting Laid, When did you get hot?, Go Go Juice, Don t worry, I ll make you worry, House Tour, Goodbye
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Sabrina Carpenter - Mans Best Friend (Opaque Light Blue) (0602478316616) виниловая пластинка
Новый альбом от МегаЗвезды!!!. «Man’s Best Friend» — седьмой студийный альбом американской певицы и автора песен Сабрины Карпентер. Продюсерами Man’s Best Friend выступили Карпентер и Джек Антонофф. Ведущий сингл альбома «Manchild» был выпущен 5 июня и дебютировал на вершине Billboard Hot 100, став вторым синглом Карпентер, возглавившим чарт в Соединённых Штатах.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602478316616]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sabrina Carpenter
Альбом (сингл)
Mans Best Friend
Жанр
Кантри
Трек-лист
Manchild, Tears, My Man on Willpower, Sugar Talking, We Almost Broke Up Again Last Night, Nobody s Son, Never Getting Laid, When did you get hot?, Go Go Juice, Don t worry, I ll make you worry, House Tour, Goodbye
Версия издания
цветной винил
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Новый альбом от МегаЗвезды!!!. «Man’s Best Friend» — седьмой студийный альбом американской певицы и автора песен Сабрины Карпентер. Продюсерами Man’s Best Friend выступили Карпентер и Джек Антонофф. Ведущий сингл альбома «Manchild» был выпущен 5 июня и дебютировал на вершине Billboard Hot 100, став вторым синглом Карпентер, возглавившим чарт в Соединённых Штатах.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Sabrina Carpenter - Mans Best Friend (Opaque Light Blue) (0602478316616) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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