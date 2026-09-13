Manowar - The Triumph Of Steel (coloured) (3760053847874) виниловая пластинка
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Описание товара Manowar - The Triumph Of Steel (coloured) (3760053847874) виниловая пластинка
The Triumph of Steel — седьмой студийный альбом американской хеви-метал-группы Manowar, вышедший в 1992 году. Переиздание на виниле.. Manowar — американская хэви-метал группа из Оберна, Нью-Йорк. Созданная в 1980 году группа известна своими текстами, основанными на фэнтези и мифологии. Группа также известна своим громким и напыщенным звучанием. В 1984 году группа была занесена в Книгу рекордов Гиннеса за самое громкое выступление, и с тех пор этот рекорд они побили дважды. Они также являются мировыми рекордсменами по самому продолжительному хэви-металлическому концерту, отыграв пять часов и 1 минуту в 2008 году. The Triumph Of Steel имел большой успех и особенно прославился наличием почти получасовой сюиты под названием «Ахиллес, агония и экстаз в восьми частях», вдохновленной событиями «Илиады». После этого релиза группа отправилась в мировое турне на два года. Этот альбом Manowar стал легендарным и должен быть в коллекции любого метал-фаната.
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