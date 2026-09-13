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Manowar - The Triumph Of Steel (coloured) (3760053847874) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Manowar - The Triumph Of Steel (coloured) (3760053847874) виниловая пластинка

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Manowar - The Triumph Of Steel (coloured) (3760053847874) виниловая пластинка - фото 1
Manowar - The Triumph Of Steel (coloured) (3760053847874) виниловая пластинка - фото 2
Manowar - The Triumph Of Steel (coloured) (3760053847874) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Manowar
Альбом (сингл)
The Triumph Of Steel
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Manowar - The Triumph Of Steel (coloured) (3760053847874) виниловая пластинка - фото 1
  • Manowar - The Triumph Of Steel (coloured) (3760053847874) виниловая пластинка - фото 2
  • Manowar - The Triumph Of Steel (coloured) (3760053847874) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705354
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Характеристики

Бренд
Listenable
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Listenable Records
Barcode
[3760053847874]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Manowar
Альбом (сингл)
The Triumph Of Steel
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
Achilles Agony and Ecstasy in Eight Parts, Metal Warriors, Ride the Dragon, Spirit Horse of the Cherokee, Burning The Power of Thy Sword, The Demon s Whip, Master of the Wind
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Manowar - The Triumph Of Steel (coloured) (3760053847874) виниловая пластинка

The Triumph of Steel — седьмой студийный альбом американской хеви-метал-группы Manowar, вышедший в 1992 году. Переиздание на виниле.. Manowar — американская хэви-метал группа из Оберна, Нью-Йорк. Созданная в 1980 году группа известна своими текстами, основанными на фэнтези и мифологии. Группа также известна своим громким и напыщенным звучанием. В 1984 году группа была занесена в Книгу рекордов Гиннеса за самое громкое выступление, и с тех пор этот рекорд они побили дважды. Они также являются мировыми рекордсменами по самому продолжительному хэви-металлическому концерту, отыграв пять часов и 1 минуту в 2008 году. The Triumph Of Steel имел большой успех и особенно прославился наличием почти получасовой сюиты под названием «Ахиллес, агония и экстаз в восьми частях», вдохновленной событиями «Илиады». После этого релиза группа отправилась в мировое турне на два года. Этот альбом Manowar стал легендарным и должен быть в коллекции любого метал-фаната.

Отзывы о товаре Manowar - The Triumph Of Steel (coloured) (3760053847874) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Listenable
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Listenable Records
Barcode
[3760053847874]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Manowar
Альбом (сингл)
The Triumph Of Steel
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
Achilles Agony and Ecstasy in Eight Parts, Metal Warriors, Ride the Dragon, Spirit Horse of the Cherokee, Burning The Power of Thy Sword, The Demon s Whip, Master of the Wind
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание
The Triumph of Steel — седьмой студийный альбом американской хеви-метал-группы Manowar, вышедший в 1992 году. Переиздание на виниле.. Manowar — американская хэви-метал группа из Оберна, Нью-Йорк. Созданная в 1980 году группа известна своими текстами, основанными на фэнтези и мифологии. Группа также известна своим громким и напыщенным звучанием. В 1984 году группа была занесена в Книгу рекордов Гиннеса за самое громкое выступление, и с тех пор этот рекорд они побили дважды. Они также являются мировыми рекордсменами по самому продолжительному хэви-металлическому концерту, отыграв пять часов и 1 минуту в 2008 году. The Triumph Of Steel имел большой успех и особенно прославился наличием почти получасовой сюиты под названием «Ахиллес, агония и экстаз в восьми частях», вдохновленной событиями «Илиады». После этого релиза группа отправилась в мировое турне на два года. Этот альбом Manowar стал легендарным и должен быть в коллекции любого метал-фаната.
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