Top.Mail.Ru
Captain Beefheart - The Spotlight Kid (coloured) (0603497827657) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Captain Beefheart - The Spotlight Kid (coloured) (0603497827657) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Captain Beefheart - The Spotlight Kid (coloured) (0603497827657) виниловая пластинка - фото 1
Captain Beefheart - The Spotlight Kid (coloured) (0603497827657) виниловая пластинка - фото 2
Captain Beefheart - The Spotlight Kid (coloured) (0603497827657) виниловая пластинка - фото 3
Captain Beefheart - The Spotlight Kid (coloured) (0603497827657) виниловая пластинка - фото 4
Captain Beefheart - The Spotlight Kid (coloured) (0603497827657) виниловая пластинка - фото 5
Captain Beefheart - The Spotlight Kid (coloured) (0603497827657) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Captain Beefheart
Альбом (сингл)
THE SPOTLIGHT KID
Жанр
Зарубежный хард-рок
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Captain Beefheart - The Spotlight Kid (coloured) (0603497827657) виниловая пластинка - фото 1
  • Captain Beefheart - The Spotlight Kid (coloured) (0603497827657) виниловая пластинка - фото 2
  • Captain Beefheart - The Spotlight Kid (coloured) (0603497827657) виниловая пластинка - фото 3
  • Captain Beefheart - The Spotlight Kid (coloured) (0603497827657) виниловая пластинка - фото 4
  • Captain Beefheart - The Spotlight Kid (coloured) (0603497827657) виниловая пластинка - фото 5
  • Captain Beefheart - The Spotlight Kid (coloured) (0603497827657) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 510 руб. 
Начислим 224 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 664983
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Captain Beefheart - The Spotlight Kid (coloured) (0603497827657) виниловая пластинка
6 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Reprise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497827657]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Captain Beefheart
Альбом (сингл)
THE SPOTLIGHT KID
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Im Gonna Booglarize You Baby, White Jam, Blabber N Smoke, When It Blows Its Stacks, Alice In Blunderland, The Spotlight Kid, Click Clack, Grow Fins, There Aint No Santa Claus On The Evenin Stage, Glider, The Witch Doctor Life (Instrumental), Semi-Multicolored Caucasian (Instrumental), Your Love Brought Me To Life (Instrumental), Two Rips In A Haystack / Kiss Me My Love, Harry Irene, Best Batch Yet (Track) [Version 1], I Cant Do This Unless I Can Do This / Seam Crooked Sam, Im Gonna Booglarize Yo
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Captain Beefheart - The Spotlight Kid (coloured) (0603497827657) виниловая пластинка

The Spotlight Kid — шестой студийный альбом Captain Beefheart, первоначально выпущенный в 1972 году. Издание на прозрачном виниле молочного цвета.. Это издание к RSD 2024 включает в себя оригинальную версию альбома, воспроизведенную полностью аналоговым способом с оригинальной мастер-ленты, и бонусный диск, включающий ранее не издававшиеся альтернативные версии и отрывки из сессий записи.

Отзывы о товаре Captain Beefheart - The Spotlight Kid (coloured) (0603497827657) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Reprise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497827657]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Captain Beefheart
Альбом (сингл)
THE SPOTLIGHT KID
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Im Gonna Booglarize You Baby, White Jam, Blabber N Smoke, When It Blows Its Stacks, Alice In Blunderland, The Spotlight Kid, Click Clack, Grow Fins, There Aint No Santa Claus On The Evenin Stage, Glider, The Witch Doctor Life (Instrumental), Semi-Multicolored Caucasian (Instrumental), Your Love Brought Me To Life (Instrumental), Two Rips In A Haystack / Kiss Me My Love, Harry Irene, Best Batch Yet (Track) [Version 1], I Cant Do This Unless I Can Do This / Seam Crooked Sam, Im Gonna Booglarize Yo
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
The Spotlight Kid — шестой студийный альбом Captain Beefheart, первоначально выпущенный в 1972 году. Издание на прозрачном виниле молочного цвета.. Это издание к RSD 2024 включает в себя оригинальную версию альбома, воспроизведенную полностью аналоговым способом с оригинальной мастер-ленты, и бонусный диск, включающий ранее не издававшиеся альтернативные версии и отрывки из сессий записи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Captain Beefheart - The Spotlight Kid (coloured) (0603497827657) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 6510 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...