Nick Drake - Made To Love Magic (0602547000552) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Nick Drake
Альбом (сингл)
Made To Love Magic
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 705346
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Характеристики
Бренд
Island Records Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Island Records
Barcode
[0602547000552]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Nick Drake
Альбом (сингл)
Made To Love Magic
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Rider On The Wheel, Magic, River Man, Joey, Thoughts Of Mary Jane Mayfair, Hanging On A Star, Three Hours, Clothes Of Sand, Voices, Time Of No Reply, Black Eyed Dog, Tow The Line
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Nick Drake - Made To Love Magic (0602547000552) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Rider On The Wheel, Magic, River Man, Joey, Thoughts Of Mary Jane Mayfair, Hanging On A Star, Three Hours, Clothes Of Sand, Voices, Time Of No Reply, Black Eyed Dog, Tow The Line
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Бренд
Island Records Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Island Records
Barcode
[0602547000552]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Nick Drake
Альбом (сингл)
Made To Love Magic
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Rider On The Wheel, Magic, River Man, Joey, Thoughts Of Mary Jane Mayfair, Hanging On A Star, Three Hours, Clothes Of Sand, Voices, Time Of No Reply, Black Eyed Dog, Tow The Line
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
Великобритания
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Rider On The Wheel, Magic, River Man, Joey, Thoughts Of Mary Jane Mayfair, Hanging On A Star, Three Hours, Clothes Of Sand, Voices, Time Of No Reply, Black Eyed Dog, Tow The Line
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