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New Model Army - Unbroken (4029759191858) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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New Model Army - Unbroken (4029759191858) виниловая пластинка

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New Model Army - Unbroken (4029759191858) виниловая пластинка - фото 1
New Model Army - Unbroken (4029759191858) виниловая пластинка - фото 2
New Model Army - Unbroken (4029759191858) виниловая пластинка - фото 3
New Model Army - Unbroken (4029759191858) виниловая пластинка - фото 4
New Model Army - Unbroken (4029759191858) виниловая пластинка - фото 5
New Model Army - Unbroken (4029759191858) виниловая пластинка - фото 6
New Model Army - Unbroken (4029759191858) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Model Army
Альбом (сингл)
Unbroken
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • New Model Army - Unbroken (4029759191858) виниловая пластинка - фото 1
  • New Model Army - Unbroken (4029759191858) виниловая пластинка - фото 2
  • New Model Army - Unbroken (4029759191858) виниловая пластинка - фото 3
  • New Model Army - Unbroken (4029759191858) виниловая пластинка - фото 4
  • New Model Army - Unbroken (4029759191858) виниловая пластинка - фото 5
  • New Model Army - Unbroken (4029759191858) виниловая пластинка - фото 6
  • New Model Army - Unbroken (4029759191858) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705314
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
New Model Army - Unbroken (4029759191858) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759191858]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Model Army
Альбом (сингл)
Unbroken
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
First Summer After, Language, Reload, I Did Nothing Wrong, Cold Wind Coming or Going, Still Me, Legend, You Really Want, Go Therex, Idumea, Deserters
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара New Model Army - Unbroken (4029759191858) виниловая пластинка

Unbroken — новый студийный альбом британской рок-группы Model Army. Издание на виниле 180 г.. Unbroken фокусируется на ритмическом взаимодействии баса и ударных, а также грубом гитарном звуке. Группа раздвигает границы своего уникального звучания, но остается верной себе. Альбом представляет собой разнообразную коллекцию песен, от социально-политических посланий до глубоко личных идей. Проверенная временем энергия и звучание старой школы в сочетании с современной изысканностью создали один из лучших альбомов за всю их долгую карьеру.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре New Model Army - Unbroken (4029759191858) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759191858]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Model Army
Альбом (сингл)
Unbroken
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
First Summer After, Language, Reload, I Did Nothing Wrong, Cold Wind Coming or Going, Still Me, Legend, You Really Want, Go Therex, Idumea, Deserters
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Unbroken — новый студийный альбом британской рок-группы Model Army. Издание на виниле 180 г.. Unbroken фокусируется на ритмическом взаимодействии баса и ударных, а также грубом гитарном звуке. Группа раздвигает границы своего уникального звучания, но остается верной себе. Альбом представляет собой разнообразную коллекцию песен, от социально-политических посланий до глубоко личных идей. Проверенная временем энергия и звучание старой школы в сочетании с современной изысканностью создали один из лучших альбомов за всю их долгую карьеру.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


New Model Army - Unbroken (4029759191858) виниловая пластинка - стоимость товара 4150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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