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Panda Bear - Sinister Grift (coloured) (0887828053339) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Panda Bear - Sinister Grift (coloured) (0887828053339) виниловая пластинка

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Panda Bear - Sinister Grift (coloured) (0887828053339) виниловая пластинка - фото 1
Panda Bear - Sinister Grift (coloured) (0887828053339) виниловая пластинка - фото 2
Panda Bear - Sinister Grift (coloured) (0887828053339) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Panda Bear
Альбом (сингл)
Sinister Grift
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Panda Bear - Sinister Grift (coloured) (0887828053339) виниловая пластинка - фото 1
  • Panda Bear - Sinister Grift (coloured) (0887828053339) виниловая пластинка - фото 2
  • Panda Bear - Sinister Grift (coloured) (0887828053339) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705304
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Panda Bear - Sinister Grift (coloured) (0887828053339) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Domino
Barcode
[0887828053339]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Panda Bear
Альбом (сингл)
Sinister Grift
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Praise, Anywhere but Here, 50mg, Ends Meet, Just as Well Ferry Lady, Venoms In, Left in the Cold, Elegy for Noah Lou, Defense
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Panda Bear - Sinister Grift (coloured) (0887828053339) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Praise, Anywhere but Here, 50mg, Ends Meet, Just as Well Ferry Lady, Venoms In, Left in the Cold, Elegy for Noah Lou, Defense



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Panda Bear - Sinister Grift (coloured) (0887828053339) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Domino
Barcode
[0887828053339]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Panda Bear
Альбом (сингл)
Sinister Grift
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Praise, Anywhere but Here, 50mg, Ends Meet, Just as Well Ferry Lady, Venoms In, Left in the Cold, Elegy for Noah Lou, Defense
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Praise, Anywhere but Here, 50mg, Ends Meet, Just as Well Ferry Lady, Venoms In, Left in the Cold, Elegy for Noah Lou, Defense


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Panda Bear - Sinister Grift (coloured) (0887828053339) виниловая пластинка - стоимость товара 4150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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