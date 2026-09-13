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Franz Ferdinand - The Human Fear (coloured) (0887828049530) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Franz Ferdinand - The Human Fear (coloured) (0887828049530) виниловая пластинка

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Franz Ferdinand - The Human Fear (coloured) (0887828049530) виниловая пластинка - фото 1
Franz Ferdinand - The Human Fear (coloured) (0887828049530) виниловая пластинка - фото 2
Franz Ferdinand - The Human Fear (coloured) (0887828049530) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Franz Ferdinand
Альбом (сингл)
The Human Fear
Жанр
Indie Rock
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Franz Ferdinand - The Human Fear (coloured) (0887828049530) виниловая пластинка - фото 1
  • Franz Ferdinand - The Human Fear (coloured) (0887828049530) виниловая пластинка - фото 2
  • Franz Ferdinand - The Human Fear (coloured) (0887828049530) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705301
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Характеристики

Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Domino
Barcode
[0887828049530]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Franz Ferdinand
Альбом (сингл)
The Human Fear
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Audacious, Everydaydreamer, The Doctor, Hooked, Build It Up Night or Day, Bar Lonely, Cats, Black Eyelashes, Tell Me I Should Stay, The Birds
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Franz Ferdinand - The Human Fear (coloured) (0887828049530) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Audacious, Everydaydreamer, The Doctor, Hooked, Build It Up Night or Day, Bar Lonely, Cats, Black Eyelashes, Tell Me I Should Stay, The Birds

Отзывы о товаре Franz Ferdinand - The Human Fear (coloured) (0887828049530) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Domino
Barcode
[0887828049530]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Franz Ferdinand
Альбом (сингл)
The Human Fear
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Audacious, Everydaydreamer, The Doctor, Hooked, Build It Up Night or Day, Bar Lonely, Cats, Black Eyelashes, Tell Me I Should Stay, The Birds
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Audacious, Everydaydreamer, The Doctor, Hooked, Build It Up Night or Day, Bar Lonely, Cats, Black Eyelashes, Tell Me I Should Stay, The Birds
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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