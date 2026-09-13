Brian Eno & Roger Eno - Mixing Colours (0028948666744) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Brian Eno, Roger Eno
Альбом (сингл)
Mixing Colours
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 280 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 705295
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Характеристики
Бренд
Deutsche Grammophon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon Intl
Barcode
[0028948666744]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Brian Eno, Roger Eno
Альбом (сингл)
Mixing Colours
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Spring Frost, Burnt Umber, Celeste, Wintergreen, Obsidian Blonde, Dark Sienna, Verdigris, Snow, Rose Quartz, Quicksilver, Ultramarine, Iris, Cinnabar, Desert Sand, Deep Saffron, Cerulean Blue, Slow Movement: Sand
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Brian Eno & Roger Eno - Mixing Colours (0028948666744) виниловая пластинка
Новая работа братьев Ино (новая классика)!
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Бренд
Deutsche Grammophon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon Intl
Barcode
[0028948666744]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Brian Eno, Roger Eno
Альбом (сингл)
Mixing Colours
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Spring Frost, Burnt Umber, Celeste, Wintergreen, Obsidian Blonde, Dark Sienna, Verdigris, Snow, Rose Quartz, Quicksilver, Ultramarine, Iris, Cinnabar, Desert Sand, Deep Saffron, Cerulean Blue, Slow Movement: Sand
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Новая работа братьев Ино (новая классика)!
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Brian Eno & Roger Eno - Mixing Colours (0028948666744) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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