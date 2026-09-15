Top.Mail.Ru
Billie Holiday - Body And Soul (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124552) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Billie Holiday - Body And Soul (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124552) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Billie Holiday - Body And Soul (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124552) виниловая пластинка - фото 1
Billie Holiday - Body And Soul (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124552) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Billie Holiday
Альбом (сингл)
Body And Soul
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Billie Holiday - Body And Soul (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124552) виниловая пластинка - фото 1
  • Billie Holiday - Body And Soul (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124552) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 980 руб. 
Начислим 238 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692743
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Billie Holiday - Body And Soul (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124552) виниловая пластинка
6 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602465124552]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Billie Holiday
Альбом (сингл)
Body And Soul
Жанр
Jazz
Трек-лист
Body and Soul, They Cant Take That Away From Me, Darn That Dream, Let’s Call The Whole Thing Off, Comes Love, Gee, Baby, Aint I Good To You, Embraceable You, Moonlight In Vermont
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Acoustic Sounds Series, Clef Series
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Billie Holiday - Body And Soul (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124552) виниловая пластинка

Body and Soul — студийный альбом великой джазовой певицы Билли Холидей, выпущенный в 1957 году. Серия Verve Acoustic Sounds: полностью аналоговая обработка Райаном К. Смитом в Sterling Sound с оригинальных лент, прессинг QPR (180 г), прочный гейтфолд (Stoughton Printing), мягкий внутренний конверт.. Небольшие джазовые ансамбли всегда раскрывали лучшее в Билли Холидей. Особенно, когда они были так же превосходно подобраны, как тот, который был рядом с ней в «Body And Soul», где в качестве солистов блистали Бен Уэбстер и Гарри «Свитс» Эдисон. Как утверждает Эл Янг в примечаниях к альбому, эти двое были не только одаренными солистами, но и чуткими аккомпаниаторами. Вряд ли Lady Day могла бы желать лучшей группы, которая установила бы в музыке джазовые стандарты Body And Soul.

Отзывы о товаре Billie Holiday - Body And Soul (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124552) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602465124552]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Billie Holiday
Альбом (сингл)
Body And Soul
Жанр
Jazz
Трек-лист
Body and Soul, They Cant Take That Away From Me, Darn That Dream, Let’s Call The Whole Thing Off, Comes Love, Gee, Baby, Aint I Good To You, Embraceable You, Moonlight In Vermont
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Acoustic Sounds Series, Clef Series
Описание
Body and Soul — студийный альбом великой джазовой певицы Билли Холидей, выпущенный в 1957 году. Серия Verve Acoustic Sounds: полностью аналоговая обработка Райаном К. Смитом в Sterling Sound с оригинальных лент, прессинг QPR (180 г), прочный гейтфолд (Stoughton Printing), мягкий внутренний конверт.. Небольшие джазовые ансамбли всегда раскрывали лучшее в Билли Холидей. Особенно, когда они были так же превосходно подобраны, как тот, который был рядом с ней в «Body And Soul», где в качестве солистов блистали Бен Уэбстер и Гарри «Свитс» Эдисон. Как утверждает Эл Янг в примечаниях к альбому, эти двое были не только одаренными солистами, но и чуткими аккомпаниаторами. Вряд ли Lady Day могла бы желать лучшей группы, которая установила бы в музыке джазовые стандарты Body And Soul.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Billie Holiday - Body And Soul (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124552) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 6980 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...