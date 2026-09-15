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Wayne Shorter - The All Seeing Eye (Analogue, Tone Poet) (0602435149639) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Wayne Shorter - The All Seeing Eye (Analogue, Tone Poet) (0602435149639) виниловая пластинка

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Wayne Shorter - The All Seeing Eye (Analogue, Tone Poet) (0602435149639) виниловая пластинка - фото 1
Wayne Shorter - The All Seeing Eye (Analogue, Tone Poet) (0602435149639) виниловая пластинка - фото 2
Wayne Shorter - The All Seeing Eye (Analogue, Tone Poet) (0602435149639) виниловая пластинка - фото 3
Wayne Shorter - The All Seeing Eye (Analogue, Tone Poet) (0602435149639) виниловая пластинка - фото 4
Wayne Shorter - The All Seeing Eye (Analogue, Tone Poet) (0602435149639) виниловая пластинка - фото 5
Wayne Shorter - The All Seeing Eye (Analogue, Tone Poet) (0602435149639) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Wayne Shorter - The All Seeing Eye (Analogue, Tone Poet) (0602435149639) виниловая пластинка - фото 1
  • Wayne Shorter - The All Seeing Eye (Analogue, Tone Poet) (0602435149639) виниловая пластинка - фото 2
  • Wayne Shorter - The All Seeing Eye (Analogue, Tone Poet) (0602435149639) виниловая пластинка - фото 3
  • Wayne Shorter - The All Seeing Eye (Analogue, Tone Poet) (0602435149639) виниловая пластинка - фото 4
  • Wayne Shorter - The All Seeing Eye (Analogue, Tone Poet) (0602435149639) виниловая пластинка - фото 5
  • Wayne Shorter - The All Seeing Eye (Analogue, Tone Poet) (0602435149639) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 980 руб. 
Начислим 238 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 599109
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Wayne Shorter - The All Seeing Eye (Analogue, Tone Poet) (0602435149639) виниловая пластинка
6 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Wayne Shorter - The All Seeing Eye (Analogue, Tone Poet) (0602435149639) виниловая пластинка

The All Seeing Eye - девятый альбом джазового саксофониста Уэйна Шортера, вышедший в 1966 году. На альбоме представлены выступления Шортера с Фредди Хаббардом, Грачаном Монкуром III, Джеймсом Сполдингом, Херби Хэнкоком, Роном Картером и Джо Чемберсом с братом Шортера Аланом Шортером. Аудиофильское ремастрированное переиздание 2021 года с оригинальных аналоговых мастер-лент на 180-гр черном виниле в серии Blue Note Tone Poet. Уэйн Шортер - американский джазовый тенор - и сопрано-саксофонист и композитор, многократный обладатель Грэмми, которого называют величайшим композитором в джазе из ныне живущих. Шортер обрёл известность, став участником, а затем и композитором Jazz Messengers - Арта Блэйки в 1950-е. В 1960-е он присоединился к так называемому Второму великому квинтету трубача Майлза Дейвиса, а вскоре стал одним из основателей джаз-фьюжн группы Weather Report. Его сольная дискография насчитывает более 20 альбомов.

Отзывы о товаре Wayne Shorter - The All Seeing Eye (Analogue, Tone Poet) (0602435149639) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
The All Seeing Eye - девятый альбом джазового саксофониста Уэйна Шортера, вышедший в 1966 году. На альбоме представлены выступления Шортера с Фредди Хаббардом, Грачаном Монкуром III, Джеймсом Сполдингом, Херби Хэнкоком, Роном Картером и Джо Чемберсом с братом Шортера Аланом Шортером. Аудиофильское ремастрированное переиздание 2021 года с оригинальных аналоговых мастер-лент на 180-гр черном виниле в серии Blue Note Tone Poet. Уэйн Шортер - американский джазовый тенор - и сопрано-саксофонист и композитор, многократный обладатель Грэмми, которого называют величайшим композитором в джазе из ныне живущих. Шортер обрёл известность, став участником, а затем и композитором Jazz Messengers - Арта Блэйки в 1950-е. В 1960-е он присоединился к так называемому Второму великому квинтету трубача Майлза Дейвиса, а вскоре стал одним из основателей джаз-фьюжн группы Weather Report. Его сольная дискография насчитывает более 20 альбомов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wayne Shorter - The All Seeing Eye (Analogue, Tone Poet) (0602435149639) виниловая пластинка - стоимость товара 6980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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