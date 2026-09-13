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Lacuna Coil - Sleepless Empire (coloured) (0198028304917) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Lacuna Coil - Sleepless Empire (coloured) (0198028304917) виниловая пластинка

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Lacuna Coil - Sleepless Empire (coloured) (0198028304917) виниловая пластинка - фото 1
Lacuna Coil - Sleepless Empire (coloured) (0198028304917) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Lacuna Coil
Альбом (сингл)
Sleepless Empire
Жанр
Зарубежный Doom Gothic Metal
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Lacuna Coil - Sleepless Empire (coloured) (0198028304917) виниловая пластинка - фото 1
  • Lacuna Coil - Sleepless Empire (coloured) (0198028304917) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705256
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Характеристики

Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0198028304917]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Lacuna Coil
Альбом (сингл)
Sleepless Empire
Жанр
Зарубежный Doom Gothic Metal
Трек-лист
The Siege, Oxygen, Scarecrow, Gravity, I Wish You Were Dead Hosting The Shadow, In Nomine Patris, Sleepless Empire, Sleep Paralysis, In The Mean Time, Never Dawn
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lacuna Coil - Sleepless Empire (coloured) (0198028304917) виниловая пластинка

Легенды итальянского готик-метала возвращаются Lacuna Coil со своим 10-м студийным альбомом Sleepless Empire. «Sleepless Empire» — это портрет нашего времени, где все всегда в своих мобильных телефонах, постоянно пролистывают страницы, всегда чем-то заняты — с утра до ночи, без остановки. Мрачное звучание Lacuna Coil отражает общество, в котором мы живем. 11 новых треков привносят современный оттенок в фирменное звучание Lacuna Coil. От колоссальных припевов вступительной песни The Siege до броской I Wish You Were Dead и классического заглавного трека Sleepless Empire — нет никаких сомнений в мастерстве Lacuna Coil. Альбом также преподносит сюрпризы. Это два очень особенных гостя, такие как новогодняя банши Эш Костелло в ее эпической «In The Mean Time» и оглушительно потрясающий вокалист Lamb of God Рэнди Блайт в «Hosting the Shadow».

Отзывы о товаре Lacuna Coil - Sleepless Empire (coloured) (0198028304917) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0198028304917]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Lacuna Coil
Альбом (сингл)
Sleepless Empire
Жанр
Зарубежный Doom Gothic Metal
Трек-лист
The Siege, Oxygen, Scarecrow, Gravity, I Wish You Were Dead Hosting The Shadow, In Nomine Patris, Sleepless Empire, Sleep Paralysis, In The Mean Time, Never Dawn
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Легенды итальянского готик-метала возвращаются Lacuna Coil со своим 10-м студийным альбомом Sleepless Empire. «Sleepless Empire» — это портрет нашего времени, где все всегда в своих мобильных телефонах, постоянно пролистывают страницы, всегда чем-то заняты — с утра до ночи, без остановки. Мрачное звучание Lacuna Coil отражает общество, в котором мы живем. 11 новых треков привносят современный оттенок в фирменное звучание Lacuna Coil. От колоссальных припевов вступительной песни The Siege до броской I Wish You Were Dead и классического заглавного трека Sleepless Empire — нет никаких сомнений в мастерстве Lacuna Coil. Альбом также преподносит сюрпризы. Это два очень особенных гостя, такие как новогодняя банши Эш Костелло в ее эпической «In The Mean Time» и оглушительно потрясающий вокалист Lamb of God Рэнди Блайт в «Hosting the Shadow».
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