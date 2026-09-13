Lacuna Coil - Sleepless Empire (coloured) (0198028304917) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Lacuna Coil - Sleepless Empire (coloured) (0198028304917) виниловая пластинка
Легенды итальянского готик-метала возвращаются Lacuna Coil со своим 10-м студийным альбомом Sleepless Empire. «Sleepless Empire» — это портрет нашего времени, где все всегда в своих мобильных телефонах, постоянно пролистывают страницы, всегда чем-то заняты — с утра до ночи, без остановки. Мрачное звучание Lacuna Coil отражает общество, в котором мы живем. 11 новых треков привносят современный оттенок в фирменное звучание Lacuna Coil. От колоссальных припевов вступительной песни The Siege до броской I Wish You Were Dead и классического заглавного трека Sleepless Empire — нет никаких сомнений в мастерстве Lacuna Coil. Альбом также преподносит сюрпризы. Это два очень особенных гостя, такие как новогодняя банши Эш Костелло в ее эпической «In The Mean Time» и оглушительно потрясающий вокалист Lamb of God Рэнди Блайт в «Hosting the Shadow».
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