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Cryptosis - Celestial Death (0198028504218) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Cryptosis - Celestial Death (0198028504218) виниловая пластинка

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Cryptosis - Celestial Death (0198028504218) виниловая пластинка - фото 1
Cryptosis - Celestial Death (0198028504218) виниловая пластинка - фото 2
Cryptosis - Celestial Death (0198028504218) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Cryptosis
Альбом (сингл)
Celestial Death
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cryptosis - Celestial Death (0198028504218) виниловая пластинка - фото 1
  • Cryptosis - Celestial Death (0198028504218) виниловая пластинка - фото 2
  • Cryptosis - Celestial Death (0198028504218) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705255
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Характеристики

Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0198028504218]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Cryptosis
Альбом (сингл)
Celestial Death
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Prologue - Awakening, Faceless Matter, Static Horizon, The Silent Call, Ascending Motionless Balance, Reign of Infinite, Absent Presence, In Between Realities, Cryptosphere, Coda - Wander into the Light
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cryptosis - Celestial Death (0198028504218) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Prologue - Awakening, Faceless Matter, Static Horizon, The Silent Call, Ascending Motionless Balance, Reign of Infinite, Absent Presence, In Between Realities, Cryptosphere, Coda - Wander into the Light



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Cryptosis - Celestial Death (0198028504218) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0198028504218]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Cryptosis
Альбом (сингл)
Celestial Death
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Prologue - Awakening, Faceless Matter, Static Horizon, The Silent Call, Ascending Motionless Balance, Reign of Infinite, Absent Presence, In Between Realities, Cryptosphere, Coda - Wander into the Light
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Prologue - Awakening, Faceless Matter, Static Horizon, The Silent Call, Ascending Motionless Balance, Reign of Infinite, Absent Presence, In Between Realities, Cryptosphere, Coda - Wander into the Light


Теги товара: Progressive Rock
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