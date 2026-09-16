Biffy Clyro - Infinity Land (coloured) (0607618209117) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Biffy Clyro
Альбом (сингл)
Infinity Land
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб.
В наличии
Код товара: 705224
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4 620 руб.
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Характеристики
Бренд
Beggars Banquet
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Beggars Banquet
Barcode
[0607618209117]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Biffy Clyro
Альбом (сингл)
Infinity Land
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Glitter & Trauma, Strung To Your Ribcage, My Recovery Injection, Got Wrong, The Atrocity, Drown In A Natural Light, Gently Some Kind Of Wizard, Wave Upon Wave Upon Wave, Only One Word Comes To Mind, There’s No Such Man As Crasp, Theres No Such Thing As A Jaggy Snake, The Kids From Kibble And The Fist Of Light, The Weapons Are Concealed, Pause It And Turn It Up, Tradition Feed, Bonanzoid Deathgrip, Stars And Shites, It’s Always The Quiet Ones, Corfu
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Biffy Clyro - Infinity Land (coloured) (0607618209117) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Glitter &amp; Trauma, Strung To Your Ribcage, My Recovery Injection, Got Wrong, The Atrocity, Drown In A Natural Light, Gently Some Kind Of Wizard, Wave Upon Wave Upon Wave, Only One Word Comes To Mind, There’s No Such Man As Crasp, Theres No Such Thing As A Jaggy Snake, The Kids From Kibble And The Fist Of Light, The Weapons Are Concealed, Pause It And Turn It Up, Tradition Feed, Bonanzoid Deathgrip, Stars And Shites, It’s Always The Quiet Ones, Corfu
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
Beggars Banquet
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Beggars Banquet
Barcode
[0607618209117]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Biffy Clyro
Альбом (сингл)
Infinity Land
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Glitter & Trauma, Strung To Your Ribcage, My Recovery Injection, Got Wrong, The Atrocity, Drown In A Natural Light, Gently Some Kind Of Wizard, Wave Upon Wave Upon Wave, Only One Word Comes To Mind, There’s No Such Man As Crasp, Theres No Such Thing As A Jaggy Snake, The Kids From Kibble And The Fist Of Light, The Weapons Are Concealed, Pause It And Turn It Up, Tradition Feed, Bonanzoid Deathgrip, Stars And Shites, It’s Always The Quiet Ones, Corfu
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Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Великобритания
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Glitter &amp; Trauma, Strung To Your Ribcage, My Recovery Injection, Got Wrong, The Atrocity, Drown In A Natural Light, Gently Some Kind Of Wizard, Wave Upon Wave Upon Wave, Only One Word Comes To Mind, There’s No Such Man As Crasp, Theres No Such Thing As A Jaggy Snake, The Kids From Kibble And The Fist Of Light, The Weapons Are Concealed, Pause It And Turn It Up, Tradition Feed, Bonanzoid Deathgrip, Stars And Shites, It’s Always The Quiet Ones, Corfu
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Biffy Clyro - Infinity Land (coloured) (0607618209117) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4620 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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