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Tom Waits - Blood Money (coloured) (0045778662944) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Tom Waits - Blood Money (coloured) (0045778662944) виниловая пластинка

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Tom Waits - Blood Money (coloured) (0045778662944) виниловая пластинка - фото 1
Tom Waits - Blood Money (coloured) (0045778662944) виниловая пластинка - фото 2
Tom Waits - Blood Money (coloured) (0045778662944) виниловая пластинка - фото 3
Tom Waits - Blood Money (coloured) (0045778662944) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Tom Waits
Альбом (сингл)
Blood Money
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Tom Waits - Blood Money (coloured) (0045778662944) виниловая пластинка - фото 1
  • Tom Waits - Blood Money (coloured) (0045778662944) виниловая пластинка - фото 2
  • Tom Waits - Blood Money (coloured) (0045778662944) виниловая пластинка - фото 3
  • Tom Waits - Blood Money (coloured) (0045778662944) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705218
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Характеристики

Бренд
Anti-
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Anti-
Barcode
[0045778662944]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Tom Waits
Альбом (сингл)
Blood Money
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Misery Is The River Of The World, Everything Goes To Hell, Coney Island Baby, All The World Is Green, God's Away On Business, Another Man's Vine, Knife Chase, Lullaby, Starving In The Belly Of A Whale, The Part You Throw Away, Woe, Calliope, A Good Man Is Hard To Find
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tom Waits - Blood Money (coloured) (0045778662944) виниловая пластинка

Blood Money — пятнадцатый студийный альбом Тома Уэйтса, выпущенный в 2002 году Лимитированное переиздание на цветном 180 г виниле к 20-летию «Blood Money» основан на социально-политической пьесе «Woyzeck», изначально написанной молодым немецким поэтом Георгом Бюхнером в 1837 году и вдохновленной реальной историей немецкого солдата, сведенного с ума странными армейскими медицинскими экспериментами и неверностью возлюбленной, что привело его к её убийству. Вместе со своей женой и сотрудницей Кэтлин Бреннан Уэйтс написал песни для авангардной постановки «Woyzeck» под руководством Роберта Уилсона, премьера которой состоялась в театре Бетти Нансен в Копенгагене в ноябре 2000 года и которая выиграла датскую версию премии «Тони» за лучший мюзикл. Альбом колеблется между жестокостью и нежностью, между бурными ритмами и романтическими мелодиями. Это мрачный музыкальный трактат о состоянии человека, мрачная пьеса о смертности, в которой Tin Pan Alley встречается с Веймарской республикой. «„Blood Money“ — это плоть и кровь, земля», — говорит Уэйтс. «Песни основаны на реальности: ревность, гнев, человеческое колесо плоти... Они более плотские. Мне нравятся красивые песни, которые рассказывают ужасные вещи. Мы все любим плохие новости из красивых уст. Мне нравятся песни, которые полны отчаяния».

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Характеристики
Бренд
Anti-
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Anti-
Barcode
[0045778662944]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Tom Waits
Альбом (сингл)
Blood Money
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Misery Is The River Of The World, Everything Goes To Hell, Coney Island Baby, All The World Is Green, God's Away On Business, Another Man's Vine, Knife Chase, Lullaby, Starving In The Belly Of A Whale, The Part You Throw Away, Woe, Calliope, A Good Man Is Hard To Find
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Blood Money — пятнадцатый студийный альбом Тома Уэйтса, выпущенный в 2002 году Лимитированное переиздание на цветном 180 г виниле к 20-летию «Blood Money» основан на социально-политической пьесе «Woyzeck», изначально написанной молодым немецким поэтом Георгом Бюхнером в 1837 году и вдохновленной реальной историей немецкого солдата, сведенного с ума странными армейскими медицинскими экспериментами и неверностью возлюбленной, что привело его к её убийству. Вместе со своей женой и сотрудницей Кэтлин Бреннан Уэйтс написал песни для авангардной постановки «Woyzeck» под руководством Роберта Уилсона, премьера которой состоялась в театре Бетти Нансен в Копенгагене в ноябре 2000 года и которая выиграла датскую версию премии «Тони» за лучший мюзикл. Альбом колеблется между жестокостью и нежностью, между бурными ритмами и романтическими мелодиями. Это мрачный музыкальный трактат о состоянии человека, мрачная пьеса о смертности, в которой Tin Pan Alley встречается с Веймарской республикой. «„Blood Money“ — это плоть и кровь, земля», — говорит Уэйтс. «Песни основаны на реальности: ревность, гнев, человеческое колесо плоти... Они более плотские. Мне нравятся красивые песни, которые рассказывают ужасные вещи. Мы все любим плохие новости из красивых уст. Мне нравятся песни, которые полны отчаяния».
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Отзывы


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