Anja Huwe - Codes (coloured) (0843563171004) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Anja Huwe - Codes (coloured) (0843563171004) виниловая пластинка
Сольный дебют несравненной фронтвумен Xmal Deutschland Ани Хуве будет выпущен параллельно с переизданием Xmal Deutschland. По приглашению своей давней подруги Моны Мюр, Хуве пересмотрела свой десятилетний перерыв в музыке. В течение полутора лет они вместе работали в Берлине, сочиняя, исполняя и продюсируя с нуля треки, которые в итоге вошли в альбом Codes. Важной частью общего звучания стал вклад Мануэлы Рикерс, которая добавила свой знаменитый гитарный стиль. Вдохновленный дневниковыми записями Моше Шницки, который покинул родину в 1942 году в возрасте 17 лет, чтобы жить партизаном в пещерных белорусских лесах, Codes рассказывает о человеческом опыте и о том, что экстремальные ситуации могут сделать с человеком. В результате получился поэтический, музыкальный космос, который охватывает следующие темы: Лес, страх, боль, потеря, насилие и одиночество, а также красота, тоска, надежда и стремление выжить, - объясняет Хуве. При элегантном продюсировании Mur и Huwe и микшировании и мастеринге Jon Caffery (Joy Division, Gary Numan, Einst?rzende Neubauten), эпические построения рушатся и распространяются, плавные синтезаторные дроны звука даже чувствуют клаустрофобию временами. Xmal Deutschland, которые сегодня считаются пионерами пост-панка, в 1980-е годы никогда не были самодовольными, но всегда задорно атаковали. Возвращение Huwe ничем не отличается от этого. Неожиданный, но давно ожидаемый, Codes - это как недостающая страница в учебниках истории пост-панка, свежая краска на холсте десятилетней давности - продукт неутомимого стремления выжить на своих собственных условиях.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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