Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 550 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 704306
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Наушники Razer Barracuda (RZ04-03790100-R3M1) Black
Радиочастотная гарнитура Razer Barracuda – универсальные наушники с беспроводным подключением к компьютеру, которые обеспечат максимальный комфорт и удовольствие при прохождении игр. Использовать модель можно даже с мобильной техникой благодаря поддержке технологии Bluetooth 5.2, при этом вы сможете быстро и плавно переключаться между режимами беспроводной связи, если гарнитура сопряжена с несколькими устройствами. Принимайте входящие звонки автоматически и переключайтесь обратно на звук из игры по завершению вызова. В режиме «Не беспокоить» вы сможете блокировать входящие вызовы, чтобы ничто не отвлекало вас от игрового процесса.
Радиочастотная гарнитура Razer Barracuda – универсальные наушники с беспроводным подключением к компьютеру, которые обеспечат максимальный комфорт и удовольствие при прохождении игр. Использовать модель можно даже с мобильной техникой благодаря поддержке технологии Bluetooth 5.2, при этом вы сможете быстро и плавно переключаться между режимами беспроводной связи, если гарнитура сопряжена с несколькими устройствами. Принимайте входящие звонки автоматически и переключайтесь обратно на звук из игры по завершению вызова. В режиме «Не беспокоить» вы сможете блокировать входящие вызовы, чтобы ничто не отвлекало вас от игрового процесса.
Наушники Razer Barracuda (RZ04-03790100-R3M1) Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Наушники Razer Barracuda (RZ04-03790100-R3M1) Black