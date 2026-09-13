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Наушники Razer Barracuda (RZ04-03790100-R3M1) Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Razer Barracuda (RZ04-03790100-R3M1) Black

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Наушники Razer Barracuda (RZ04-03790100-R3M1) Black - фото 1
Наушники Razer Barracuda (RZ04-03790100-R3M1) Black - фото 2
Наушники Razer Barracuda (RZ04-03790100-R3M1) Black - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
  • Наушники Razer Barracuda (RZ04-03790100-R3M1) Black - фото 1
  • Наушники Razer Barracuda (RZ04-03790100-R3M1) Black - фото 2
  • Наушники Razer Barracuda (RZ04-03790100-R3M1) Black - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 704306
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Характеристики

Бренд
Razer
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, упаковка, документация
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Складная конструкция
да
Размеры в упаковке, см
24х20х11
Вес, г.
600

Описание товара Наушники Razer Barracuda (RZ04-03790100-R3M1) Black

Радиочастотная гарнитура Razer Barracuda – универсальные наушники с беспроводным подключением к компьютеру, которые обеспечат максимальный комфорт и удовольствие при прохождении игр. Использовать модель можно даже с мобильной техникой благодаря поддержке технологии Bluetooth 5.2, при этом вы сможете быстро и плавно переключаться между режимами беспроводной связи, если гарнитура сопряжена с несколькими устройствами. Принимайте входящие звонки автоматически и переключайтесь обратно на звук из игры по завершению вызова. В режиме «Не беспокоить» вы сможете блокировать входящие вызовы, чтобы ничто не отвлекало вас от игрового процесса.

Отзывы о товаре Наушники Razer Barracuda (RZ04-03790100-R3M1) Black




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Характеристики
Бренд
Razer
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, упаковка, документация
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Складная конструкция
да
Описание
Радиочастотная гарнитура Razer Barracuda – универсальные наушники с беспроводным подключением к компьютеру, которые обеспечат максимальный комфорт и удовольствие при прохождении игр. Использовать модель можно даже с мобильной техникой благодаря поддержке технологии Bluetooth 5.2, при этом вы сможете быстро и плавно переключаться между режимами беспроводной связи, если гарнитура сопряжена с несколькими устройствами. Принимайте входящие звонки автоматически и переключайтесь обратно на звук из игры по завершению вызова. В режиме «Не беспокоить» вы сможете блокировать входящие вызовы, чтобы ничто не отвлекало вас от игрового процесса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Razer Barracuda (RZ04-03790100-R3M1) Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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