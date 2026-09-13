Утюг Maxwell MW-3056 1800Вт белый/синий
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюги
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 080 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 704293
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Утюги
Дополнительный цвет
синий
Основной цвет
белый
Прочее
индикатор нагрева
Страна бренда
Австрия
Страна производства
Китай
Максимальная мощность, Вт
1800
Объём резервуара для воды
220
Насадка для деликатных тканей
нет
Материал подошвы
керамика
Парогенератор
нет
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
120
Длина сетевого шнура
1.8
Функции и особенности
вертикальное отпаривание, распылитель воды, самоочистка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х14х10
Вес, г.
920
Описание товара Утюг Maxwell MW-3056 1800Вт белый/синий
Утюг Maxwell MW-3056 обладает незаменимым регулятором, при помощи которого у вас появится возможность подобрать необходимую температуру нагрева для одежды из различных типов тканей. Как нельзя кстати придется и функция вертикального отпаривания, позволяющая разутюжить шторы и тюль, приложив минимум усилий
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, российского производства, мощные, 2400 вт, черные
Теги товара: с керамической подошвой, без пара
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Утюги
Дополнительный цвет
синий
Основной цвет
белый
Прочее
индикатор нагрева
Страна бренда
Австрия
Страна производства
Китай
Максимальная мощность, Вт
1800
Объём резервуара для воды
220
Насадка для деликатных тканей
нет
Материал подошвы
керамика
Парогенератор
нет
Развернуть
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
120
Длина сетевого шнура
1.8
Функции и особенности
вертикальное отпаривание, распылитель воды, самоочистка
Страна производитель
Китай
Утюг Maxwell MW-3056 обладает незаменимым регулятором, при помощи которого у вас появится возможность подобрать необходимую температуру нагрева для одежды из различных типов тканей. Как нельзя кстати придется и функция вертикального отпаривания, позволяющая разутюжить шторы и тюль, приложив минимум усилий
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, российского производства, мощные, 2400 вт, черные
Теги товара: с керамической подошвой, без пара
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, российского производства, мощные, 2400 вт, черные
Теги товара: с керамической подошвой, без пара
Утюг Maxwell MW-3056 1800Вт белый/синий - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Утюг Maxwell MW-3056 1800Вт белый/синий