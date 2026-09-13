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Кухонная машина Vitek VT-1442 1400Вт белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кухонная машина Vitek VT-1442 1400Вт белый

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Кухонная машина Vitek VT-1442 1400Вт белый - фото 1
Кухонная машина Vitek VT-1442 1400Вт белый - фото 2
Кухонная машина Vitek VT-1442 1400Вт белый - фото 3
Кухонная машина Vitek VT-1442 1400Вт белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксер
Тип устройства
миксер
Мощность, Вт
1400
Емкость чаши
5 л
Цвет
белый
Импульсный режим
да
Количество скоростей
6
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
  • Кухонная машина Vitek VT-1442 1400Вт белый - фото 1
  • Кухонная машина Vitek VT-1442 1400Вт белый - фото 2
  • Кухонная машина Vitek VT-1442 1400Вт белый - фото 3
  • Кухонная машина Vitek VT-1442 1400Вт белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 704204
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Миксер
Тип устройства
миксер
Мощность, Вт
1400
Емкость чаши
5 л
Длина сетевого шнура
1
Цвет
белый
Импульсный режим
да
Количество скоростей
6
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Соковыжималка
нет
Насадки
насадка-венчик, насадка-крюк
Количество насадок
4
Мельничка
нет
Мясорубка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х46х31
Вес, кг.
4.26

Описание товара Кухонная машина Vitek VT-1442 1400Вт белый

Тип стационарный / Мощность 1400 Вт / Число скоростей 6 / Количество насадок /



Теги товара: без мясорубки

Отзывы о товаре Кухонная машина Vitek VT-1442 1400Вт белый




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Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Миксер
Тип устройства
миксер
Мощность, Вт
1400
Емкость чаши
5 л
Длина сетевого шнура
1
Цвет
белый
Импульсный режим
да
Количество скоростей
6
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Соковыжималка
нет
Развернуть
Насадки
насадка-венчик, насадка-крюк
Количество насадок
4
Мельничка
нет
Мясорубка
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Тип стационарный / Мощность 1400 Вт / Число скоростей 6 / Количество насадок /


Теги товара: без мясорубки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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