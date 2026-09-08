Кухонный комбайн Bosch MCM3200W
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонный комбайн
Тип устройства
кухонный комбайн
Мощность, Вт
800
Емкость чаши
2 л
Цвет
белый, серый
Импульсный режим
да
Количество скоростей
2
Насадка для теста
Нет
Насадки для смешивания
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 126797
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кухонный комбайн
Комплектация
блендер,насадка для взбивания,терка,универсальный нож,насадка для теста
Тип устройства
кухонный комбайн
Мощность, Вт
800
Емкость чаши
2 л
Длина сетевого шнура
1
Цвет
белый, серый
Импульсный режим
да
Количество скоростей
2
Насадка для теста
Нет
Насадки для смешивания
Да
Соковыжималка
нет
Насадки
насадка для взбивания; диск для шинковки; универсальный нож
Количество насадок
3
Мельничка
нет
Мясорубка
нет
Блендер
Да
Страна производитель
Словения
Размеры в упаковке, см
40х36х26
Вес, кг.
3
Описание товара Кухонный комбайн Bosch MCM3200W
Модификация имеет мощность 800 Вт и два рабочих режима. Второй режим предназначен для нарезки овощей и фруктов. Для измельчения твердых продуктов комбайн имеет импульсный режим работы. Основным рабочим механизмом системы является нож, который имеет 6 лопастей и производится из высокопрочной легированной стали. Все насадки хранятся внутри комбайна, для шнура предусмотрен удобный отсек. Комбайн не займет много места на Вашей кухне. Корпус модели выполнен в белом пластике. Внешние параметры комбайна гармонично впишутся в любой кухонный интерьер.
Видео:
Видеообзор на Кухонный комбайн Bosch MCM3200W
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Теги товара: без мясорубки
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Бренд
Тип товара
Кухонный комбайн
Комплектация
блендер,насадка для взбивания,терка,универсальный нож,насадка для теста
Тип устройства
кухонный комбайн
Мощность, Вт
800
Емкость чаши
2 л
Длина сетевого шнура
1
Цвет
белый, серый
Импульсный режим
да
Количество скоростей
2
Насадка для теста
Нет
Насадки для смешивания
Да
Развернуть
Соковыжималка
нет
Насадки
насадка для взбивания; диск для шинковки; универсальный нож
Количество насадок
3
Мельничка
нет
Мясорубка
нет
Блендер
Да
Страна производитель
Словения
Модификация имеет мощность 800 Вт и два рабочих режима. Второй режим предназначен для нарезки овощей и фруктов. Для измельчения твердых продуктов комбайн имеет импульсный режим работы. Основным рабочим механизмом системы является нож, который имеет 6 лопастей и производится из высокопрочной легированной стали. Все насадки хранятся внутри комбайна, для шнура предусмотрен удобный отсек. Комбайн не займет много места на Вашей кухне. Корпус модели выполнен в белом пластике. Внешние параметры комбайна гармонично впишутся в любой кухонный интерьер.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, профессиональные, bosch mum
Теги товара: без мясорубки
Видео:
Видеообзор на Кухонный комбайн Bosch MCM3200W
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, профессиональные, bosch mum
Теги товара: без мясорубки
Кухонный комбайн Bosch MCM3200W - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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