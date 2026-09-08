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Кухонный комбайн Bosch MCM3200W купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кухонный комбайн Bosch MCM3200W

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Кухонный комбайн Bosch MCM3200W - фото 1
Кухонный комбайн Bosch MCM3200W - фото 2
Кухонный комбайн Bosch MCM3200W - фото 3
Кухонный комбайн Bosch MCM3200W - фото 4
Кухонный комбайн Bosch MCM3200W - фото 5
Кухонный комбайн Bosch MCM3200W - фото 6
Кухонный комбайн Bosch MCM3200W - фото 7
Кухонный комбайн Bosch MCM3200W - фото 8
Кухонный комбайн Bosch MCM3200W - фото 9
Кухонный комбайн Bosch MCM3200W - фото 10
Кухонный комбайн Bosch MCM3200W - фото 11
Кухонный комбайн Bosch MCM3200W - фото 12
Кухонный комбайн Bosch MCM3200W - фото 13
Кухонный комбайн Bosch MCM3200W - фото 14
Кухонный комбайн Bosch MCM3200W - фото 15
Кухонный комбайн Bosch MCM3200W - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонный комбайн
Тип устройства
кухонный комбайн
Мощность, Вт
800
Емкость чаши
2 л
Цвет
белый, серый
Импульсный режим
да
Количество скоростей
2
Насадка для теста
Нет
Насадки для смешивания
Да
  • Кухонный комбайн Bosch MCM3200W - фото 1
  • Кухонный комбайн Bosch MCM3200W - фото 2
  • Кухонный комбайн Bosch MCM3200W - фото 3
  • Кухонный комбайн Bosch MCM3200W - фото 4
  • Кухонный комбайн Bosch MCM3200W - фото 5
  • Кухонный комбайн Bosch MCM3200W - фото 6
  • Кухонный комбайн Bosch MCM3200W - фото 7
  • Кухонный комбайн Bosch MCM3200W - фото 8
  • Кухонный комбайн Bosch MCM3200W - фото 9
  • Кухонный комбайн Bosch MCM3200W - фото 10
  • Кухонный комбайн Bosch MCM3200W - фото 11
  • Кухонный комбайн Bosch MCM3200W - фото 12
  • Кухонный комбайн Bosch MCM3200W - фото 13
  • Кухонный комбайн Bosch MCM3200W - фото 14
  • Кухонный комбайн Bosch MCM3200W - фото 15
  • Кухонный комбайн Bosch MCM3200W - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 126797
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Кухонный комбайн
Комплектация
блендер,насадка для взбивания,терка,универсальный нож,насадка для теста
Тип устройства
кухонный комбайн
Мощность, Вт
800
Емкость чаши
2 л
Длина сетевого шнура
1
Цвет
белый, серый
Импульсный режим
да
Количество скоростей
2
Насадка для теста
Нет
Насадки для смешивания
Да
Соковыжималка
нет
Насадки
насадка для взбивания; диск для шинковки; универсальный нож
Количество насадок
3
Мельничка
нет
Мясорубка
нет
Блендер
Да
Страна производитель
Словения
Размеры в упаковке, см
40х36х26
Вес, кг.
3

Описание товара Кухонный комбайн Bosch MCM3200W

Модификация имеет мощность 800 Вт и два рабочих режима. Второй режим предназначен для нарезки овощей и фруктов. Для измельчения твердых продуктов комбайн имеет импульсный режим работы. Основным рабочим механизмом системы является нож, который имеет 6 лопастей и производится из высокопрочной легированной стали. Все насадки хранятся внутри комбайна, для шнура предусмотрен удобный отсек. Комбайн не займет много места на Вашей кухне. Корпус модели выполнен в белом пластике. Внешние параметры комбайна гармонично впишутся в любой кухонный интерьер.

Видео:

Видеообзор на Кухонный комбайн Bosch MCM3200W

Видеообзор Кухонный комбайн Bosch MCM3200W



Теги товара: без мясорубки

Отзывы о товаре Кухонный комбайн Bosch MCM3200W




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Кухонный комбайн
Комплектация
блендер,насадка для взбивания,терка,универсальный нож,насадка для теста
Тип устройства
кухонный комбайн
Мощность, Вт
800
Емкость чаши
2 л
Длина сетевого шнура
1
Цвет
белый, серый
Импульсный режим
да
Количество скоростей
2
Насадка для теста
Нет
Насадки для смешивания
Да
Развернуть
Соковыжималка
нет
Насадки
насадка для взбивания; диск для шинковки; универсальный нож
Количество насадок
3
Мельничка
нет
Мясорубка
нет
Блендер
Да
Страна производитель
Словения
Описание
Модификация имеет мощность 800 Вт и два рабочих режима. Второй режим предназначен для нарезки овощей и фруктов. Для измельчения твердых продуктов комбайн имеет импульсный режим работы. Основным рабочим механизмом системы является нож, который имеет 6 лопастей и производится из высокопрочной легированной стали. Все насадки хранятся внутри комбайна, для шнура предусмотрен удобный отсек. Комбайн не займет много места на Вашей кухне. Корпус модели выполнен в белом пластике. Внешние параметры комбайна гармонично впишутся в любой кухонный интерьер.

Видео:

Видеообзор на Кухонный комбайн Bosch MCM3200W

Видеообзор Кухонный комбайн Bosch MCM3200W



Теги товара: без мясорубки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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