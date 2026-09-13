Кухонная машина Vitek VT-4114 планетар.вращ. 1000Вт красный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонный комбайн
Тип устройства
Кухонная машина
Мощность, Вт
1000
Емкость чаши
3.5 л
Цвет
красный
Количество скоростей
6
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Насадки для смешивания
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 704058
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кухонный комбайн
Тип устройства
Кухонная машина
Мощность, Вт
1000
Емкость чаши
3.5 л
Длина сетевого шнура
1
Цвет
красный
Количество скоростей
6
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Насадки для смешивания
Да
Насадки
насадка-венчик, насадка-крюк, насадка-лопатка
Количество насадок
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х38х31
Вес, кг.
4.07
Описание товара Кухонная машина Vitek VT-4114 планетар.вращ. 1000Вт красный
Кухонная машина Vitek VT-4114 планетар.вращ. 1000Вт красный
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Бренд
Тип товара
Кухонный комбайн
Тип устройства
Кухонная машина
Мощность, Вт
1000
Емкость чаши
3.5 л
Длина сетевого шнура
1
Цвет
красный
Количество скоростей
6
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Насадки для смешивания
Да
Насадки
насадка-венчик, насадка-крюк, насадка-лопатка
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Количество насадок
3
Страна производитель
Китай
Кухонная машина Vitek VT-4114 планетар.вращ. 1000Вт красный
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Кухонная машина Vitek VT-4114 планетар.вращ. 1000Вт красный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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