Кухонный комбайн Bosch MCM3501M
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Характеристики
Тип товара
Кухонный комбайн
Тип устройства
кухонный комбайн
Мощность, Вт
800
Емкость чаши
2.3 л
Цвет
серебристый, черный
Импульсный режим
да
Количество скоростей
2
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 202936
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кухонный комбайн
Комплектация
насадка для теста,терка
Тип устройства
кухонный комбайн
Мощность, Вт
800
Емкость чаши
2.3 л
Длина сетевого шнура
1.2
Цвет
серебристый, черный
Импульсный режим
да
Количество скоростей
2
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Насадки для смешивания
Да
Соковыжималка
нет
Насадки
блендер, для взбивания, для нарезки, для терки, для теста, нож
Количество насадок
8
Мельничка
Да
Мясорубка
нет
Блендер
Да
Страна производитель
Словения
Размеры в упаковке, см
40х37х27
Вес, кг.
4.4
Описание товара Кухонный комбайн Bosch MCM3501M
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Бренд
Тип товара
Кухонный комбайн
Комплектация
насадка для теста,терка
Тип устройства
кухонный комбайн
Мощность, Вт
800
Емкость чаши
2.3 л
Длина сетевого шнура
1.2
Цвет
серебристый, черный
Импульсный режим
да
Количество скоростей
2
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
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Насадки для смешивания
Да
Соковыжималка
нет
Насадки
блендер, для взбивания, для нарезки, для терки, для теста, нож
Количество насадок
8
Мельничка
Да
Мясорубка
нет
Блендер
Да
Страна производитель
Словения
Описание товара Кухонный комбайн Bosch MCM3501M Кухонный комбайн Bosch MCM3501M Смотрите также: Аксессуары к кухонным комбайнам , Аксессуары к мясорубкам , Блендеры , Кухонные измельчители , Кухонные комбайны , Миксеры , Мясорубки , Электротерки , недорогие , премиум-класса , небольшие , профессиональные , кухонные машины , для теста , с теркой , для шинковки капусты , с мясорубкой , без мясорубки , с планетарным миксером
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, профессиональные, bosch mum
Теги товара: без мясорубки
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, профессиональные, bosch mum
Теги товара: без мясорубки
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