Кофеварка рожковая Vitek VT-1502 1050Вт черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Используемый кофе
молотый
Объём резервуара для воды
1.5
Цвет
черный
Подогрев чашек
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 704158
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кофеварка
Используемый кофе
молотый
Объём резервуара для воды
1.5
Материал корпуса
пластик
Особенности
индикатор включения
Цвет
черный
Подогрев чашек
да
Размеры в упаковке, см
45х40х30
Вес, кг.
4.55
Описание товара Кофеварка рожковая Vitek VT-1502 1050Вт черный
Начните день с чашкой ароматного капучино! Эта модель быстро и качественно приготовит ваши любимые кофейные напитки благодаря итальянской помпе ULKA с давлением 15 бар. Уникальный фильтр поможет создать эспрессо с густой пенкой, как в профессиональной кофемашине.
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Бренд
Тип товара
Кофеварка
Используемый кофе
молотый
Объём резервуара для воды
1.5
Материал корпуса
пластик
Особенности
индикатор включения
Цвет
черный
Подогрев чашек
да
Начните день с чашкой ароматного капучино! Эта модель быстро и качественно приготовит ваши любимые кофейные напитки благодаря итальянской помпе ULKA с давлением 15 бар. Уникальный фильтр поможет создать эспрессо с густой пенкой, как в профессиональной кофемашине.
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