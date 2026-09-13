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Кофеварка рожковая Vitek VT-1502 1050Вт черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кофеварка рожковая Vitek VT-1502 1050Вт черный

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Кофеварка рожковая Vitek VT-1502 1050Вт черный - фото 1
Кофеварка рожковая Vitek VT-1502 1050Вт черный - фото 2
Кофеварка рожковая Vitek VT-1502 1050Вт черный - фото 3
Кофеварка рожковая Vitek VT-1502 1050Вт черный - фото 4
Кофеварка рожковая Vitek VT-1502 1050Вт черный - фото 5
Кофеварка рожковая Vitek VT-1502 1050Вт черный - фото 6
Кофеварка рожковая Vitek VT-1502 1050Вт черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Используемый кофе
молотый
Объём резервуара для воды
1.5
Цвет
черный
Подогрев чашек
да
  • Кофеварка рожковая Vitek VT-1502 1050Вт черный - фото 1
  • Кофеварка рожковая Vitek VT-1502 1050Вт черный - фото 2
  • Кофеварка рожковая Vitek VT-1502 1050Вт черный - фото 3
  • Кофеварка рожковая Vitek VT-1502 1050Вт черный - фото 4
  • Кофеварка рожковая Vitek VT-1502 1050Вт черный - фото 5
  • Кофеварка рожковая Vitek VT-1502 1050Вт черный - фото 6
  • Кофеварка рожковая Vitek VT-1502 1050Вт черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 704158
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Кофеварка
Используемый кофе
молотый
Объём резервуара для воды
1.5
Материал корпуса
пластик
Особенности
индикатор включения
Цвет
черный
Подогрев чашек
да
Размеры в упаковке, см
45х40х30
Вес, кг.
4.55

Описание товара Кофеварка рожковая Vitek VT-1502 1050Вт черный

Начните день с чашкой ароматного капучино! Эта модель быстро и качественно приготовит ваши любимые кофейные напитки благодаря итальянской помпе ULKA с давлением 15 бар. Уникальный фильтр поможет создать эспрессо с густой пенкой, как в профессиональной кофемашине.

Отзывы о товаре Кофеварка рожковая Vitek VT-1502 1050Вт черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Кофеварка
Используемый кофе
молотый
Объём резервуара для воды
1.5
Материал корпуса
пластик
Особенности
индикатор включения
Цвет
черный
Подогрев чашек
да
Описание
Начните день с чашкой ароматного капучино! Эта модель быстро и качественно приготовит ваши любимые кофейные напитки благодаря итальянской помпе ULKA с давлением 15 бар. Уникальный фильтр поможет создать эспрессо с густой пенкой, как в профессиональной кофемашине.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кофеварка рожковая Vitek VT-1502 1050Вт черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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