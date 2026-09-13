Тостер Vitek Midnight VT-1574 750Вт черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тостеры
Материал корпуса
пластик
Мощность
750 Вт
Основной цвет
черный
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 230 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 704152
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тостеры
Длина сетевого шнура
1
Прочее
отсек для хранения шнура
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Тип управления
механическое
Функции и особенности
кнопка отмены, съемный поддон для крошек
Материал корпуса
пластик
Мощность
750 Вт
Основной цвет
черный
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Автоматическое центрирование
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х39х30
Вес, кг.
1.23
Описание товара Тостер Vitek Midnight VT-1574 750Вт черный
Тостер Vitek Midnight VT-1574 — это стильное и функциональное устройство для приготовления идеальных тостов каждое утро. Элегантный черный корпус прекрасно впишется в любой кухонный интерьер, а интуитивно понятное механическое управление сделает процесс приготовления максимально простым и комфортным. Благодаря мощности 750 Вт и семи уровням регулировки степени поджаривания, вы сможете приготовить тосты именно такой прожарки, какую предпочитаете. Две слоты позволяют одновременно готовить два тоста, что особенно удобно для семьи.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, на 4 тоста, в металлическом корпусе, белые, черные
Теги товара: на 2 тоста
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Бренд
Тип товара
Тостеры
Длина сетевого шнура
1
Прочее
отсек для хранения шнура
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Тип управления
механическое
Функции и особенности
кнопка отмены, съемный поддон для крошек
Материал корпуса
пластик
Мощность
750 Вт
Основной цвет
черный
Количество отделений
2
Развернуть
Количество тостов
2
Автоматическое центрирование
да
Страна производитель
Китай
Тостер Vitek Midnight VT-1574 — это стильное и функциональное устройство для приготовления идеальных тостов каждое утро. Элегантный черный корпус прекрасно впишется в любой кухонный интерьер, а интуитивно понятное механическое управление сделает процесс приготовления максимально простым и комфортным. Благодаря мощности 750 Вт и семи уровням регулировки степени поджаривания, вы сможете приготовить тосты именно такой прожарки, какую предпочитаете. Две слоты позволяют одновременно готовить два тоста, что особенно удобно для семьи.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, на 4 тоста, в металлическом корпусе, белые, черные
Теги товара: на 2 тоста
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, на 4 тоста, в металлическом корпусе, белые, черные
Теги товара: на 2 тоста
Тостер Vitek Midnight VT-1574 750Вт черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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