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Тостер Vitek Midnight VT-1574 750Вт черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тостер Vitek Midnight VT-1574 750Вт черный

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Тостер Vitek Midnight VT-1574 750Вт черный - фото 1
Тостер Vitek Midnight VT-1574 750Вт черный - фото 2
Тостер Vitek Midnight VT-1574 750Вт черный - фото 3
Тостер Vitek Midnight VT-1574 750Вт черный - фото 4
Тостер Vitek Midnight VT-1574 750Вт черный - фото 5
Тостер Vitek Midnight VT-1574 750Вт черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тостеры
Материал корпуса
пластик
Мощность
750 Вт
Основной цвет
черный
Количество отделений
2
Количество тостов
2
  • Тостер Vitek Midnight VT-1574 750Вт черный - фото 1
  • Тостер Vitek Midnight VT-1574 750Вт черный - фото 2
  • Тостер Vitek Midnight VT-1574 750Вт черный - фото 3
  • Тостер Vitek Midnight VT-1574 750Вт черный - фото 4
  • Тостер Vitek Midnight VT-1574 750Вт черный - фото 5
  • Тостер Vitek Midnight VT-1574 750Вт черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 704152
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Тостеры
Длина сетевого шнура
1
Прочее
отсек для хранения шнура
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Тип управления
механическое
Функции и особенности
кнопка отмены, съемный поддон для крошек
Материал корпуса
пластик
Мощность
750 Вт
Основной цвет
черный
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Автоматическое центрирование
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х39х30
Вес, кг.
1.23

Описание товара Тостер Vitek Midnight VT-1574 750Вт черный

Тостер Vitek Midnight VT-1574 — это стильное и функциональное устройство для приготовления идеальных тостов каждое утро. Элегантный черный корпус прекрасно впишется в любой кухонный интерьер, а интуитивно понятное механическое управление сделает процесс приготовления максимально простым и комфортным. Благодаря мощности 750 Вт и семи уровням регулировки степени поджаривания, вы сможете приготовить тосты именно такой прожарки, какую предпочитаете. Две слоты позволяют одновременно готовить два тоста, что особенно удобно для семьи.



Теги товара: на 2 тоста

Отзывы о товаре Тостер Vitek Midnight VT-1574 750Вт черный




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Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Тостеры
Длина сетевого шнура
1
Прочее
отсек для хранения шнура
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Тип управления
механическое
Функции и особенности
кнопка отмены, съемный поддон для крошек
Материал корпуса
пластик
Мощность
750 Вт
Основной цвет
черный
Количество отделений
2
Развернуть
Количество тостов
2
Автоматическое центрирование
да
Страна производитель
Китай
Описание
Тостер Vitek Midnight VT-1574 — это стильное и функциональное устройство для приготовления идеальных тостов каждое утро. Элегантный черный корпус прекрасно впишется в любой кухонный интерьер, а интуитивно понятное механическое управление сделает процесс приготовления максимально простым и комфортным. Благодаря мощности 750 Вт и семи уровням регулировки степени поджаривания, вы сможете приготовить тосты именно такой прожарки, какую предпочитаете. Две слоты позволяют одновременно готовить два тоста, что особенно удобно для семьи.


Теги товара: на 2 тоста
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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