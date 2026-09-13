Сэндвичница Maxwell MW-1553 800Вт стальной/черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сэндвичница
Материал корпуса
металл, пластик
Мощность
800
Цвет
черный
Формы для готовки
сэндвичи
Количество отделений в пластине для бутербродов
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 320 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 704144
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сэндвичница
Материал корпуса
металл, пластик
Мощность
800
Цвет
черный
Формы для готовки
сэндвичи
Количество отделений в пластине для бутербродов
2
Длина сетевого шнура
0.65
Функции и особенности
индикатор готовности
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х25х10
Вес, кг.
1.39
Описание товара Сэндвичница Maxwell MW-1553 800Вт стальной/черный
Сэндвичница MAXWELL MW-1553 с максимальной мощностью 800 Вт. Корпус прибора изготовлен из надежного термостойкого пластика и нержавеющей стали, поэтому устройство прослужит вам действительно долго. Пластины сэндвичницы имеют специальное антипригарное покрытие, благодаря которому хлеб не пристает к поверхности в процессе приготовления бутербродов. Пользоваться прибором легко и приятно: его ручка не нагревается, а специальный индикатор подскажет вам, когда устройство будет готово к работе. Хранить сэндвичницу можно в вертикальном положении.
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Бренд
Тип товара
Сэндвичница
Материал корпуса
металл, пластик
Мощность
800
Цвет
черный
Формы для готовки
сэндвичи
Количество отделений в пластине для бутербродов
2
Длина сетевого шнура
0.65
Функции и особенности
индикатор готовности
Страна производитель
Китай
Сэндвичница MAXWELL MW-1553 с максимальной мощностью 800 Вт. Корпус прибора изготовлен из надежного термостойкого пластика и нержавеющей стали, поэтому устройство прослужит вам действительно долго. Пластины сэндвичницы имеют специальное антипригарное покрытие, благодаря которому хлеб не пристает к поверхности в процессе приготовления бутербродов. Пользоваться прибором легко и приятно: его ручка не нагревается, а специальный индикатор подскажет вам, когда устройство будет готово к работе. Хранить сэндвичницу можно в вертикальном положении.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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