Хлебопечь Hyundai HYBM-1088 500Вт белый
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Характеристики
Описание товара Хлебопечь Hyundai HYBM-1088 500Вт белый
Хлебопечь Hyundai HYBM-1088 создана для тех, кто ценит домашнюю выпечку, удобство и стабильный результат. Она оснащена кнопочным управлением и проста в использовании, а благодаря компактному размеру легко разместится даже на небольшой кухне. Устройство рассчитано на максимальный вес выпечки до 750 граммов, что позволяет готовить свежий хлеб для всей семьи. Можно выбрать размер буханки — 500 или 750 граммов — в зависимости от потребностей. Таймер отсрочки старта до 15 часов помогает заранее запланировать процесс, чтобы горячий хлеб был готов именно к завтраку или ужину. В Hyundai HYBM-1088 предусмотрено 19 автоматических программ, включая 3 режима замеса теста. Благодаря функции выбора цвета корочки можно получить хрустящую румяную корку нужной степени — светлую, среднюю или тёмную. По окончании выпечки прибор автоматически переходит в режим поддержания температуры, сохраняя хлеб тёплым до 60 минут без пересушивания. Форма для выпекания покрыта антипригарным слоем, что облегчает уход и гарантирует аккуратное извлечение готового изделия. Прозрачное смотровое окно на крышке позволяет наблюдать за процессом, не открывая устройство. Даже при кратковременном отключении электроэнергии до 10 минут программа продолжит выполнение благодаря встроенному запасу памяти. Это особенно важно при длительных циклах замеса и выпечки. Пластиковый корпус выполнен в классическом белом цвете — он легко сочетается с кухонной техникой и не требует сложного ухода. Мощность устройства составляет 500 Вт, что обеспечивает равномерный нагрев без перегрузки сети. Hyundai HYBM-1088 сочетает функциональность, экономичность и простоту, позволяя готовить не только хлеб, но и тесто для домашних блюд. Это отличный помощник в повседневной кулинарии, который делает процесс максимально комфортным.
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