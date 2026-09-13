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Хлебопечь Hyundai HYBM-1088 500Вт белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Хлебопечь Hyundai HYBM-1088 500Вт белый

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Хлебопечь Hyundai HYBM-1088 500Вт белый - фото 1
Хлебопечь Hyundai HYBM-1088 500Вт белый - фото 2
Хлебопечь Hyundai HYBM-1088 500Вт белый - фото 3
Хлебопечь Hyundai HYBM-1088 500Вт белый - фото 4
Хлебопечь Hyundai HYBM-1088 500Вт белый - фото 5
Хлебопечь Hyundai HYBM-1088 500Вт белый - фото 6
Хлебопечь Hyundai HYBM-1088 500Вт белый - фото 7
Хлебопечь Hyundai HYBM-1088 500Вт белый - фото 8
Хлебопечь Hyundai HYBM-1088 500Вт белый - фото 9
Хлебопечь Hyundai HYBM-1088 500Вт белый - фото 10
Хлебопечь Hyundai HYBM-1088 500Вт белый - фото 11
Хлебопечь Hyundai HYBM-1088 500Вт белый - фото 12
Хлебопечь Hyundai HYBM-1088 500Вт белый - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Хлебопечи
  • Хлебопечь Hyundai HYBM-1088 500Вт белый - фото 1
  • Хлебопечь Hyundai HYBM-1088 500Вт белый - фото 2
  • Хлебопечь Hyundai HYBM-1088 500Вт белый - фото 3
  • Хлебопечь Hyundai HYBM-1088 500Вт белый - фото 4
  • Хлебопечь Hyundai HYBM-1088 500Вт белый - фото 5
  • Хлебопечь Hyundai HYBM-1088 500Вт белый - фото 6
  • Хлебопечь Hyundai HYBM-1088 500Вт белый - фото 7
  • Хлебопечь Hyundai HYBM-1088 500Вт белый - фото 8
  • Хлебопечь Hyundai HYBM-1088 500Вт белый - фото 9
  • Хлебопечь Hyundai HYBM-1088 500Вт белый - фото 10
  • Хлебопечь Hyundai HYBM-1088 500Вт белый - фото 11
  • Хлебопечь Hyundai HYBM-1088 500Вт белый - фото 12
  • Хлебопечь Hyundai HYBM-1088 500Вт белый - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 704093
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Хлебопечи
Мощность
500
Максимальный вес выпечки
750
Диспенсер
нет
Варенье, джемы
Да
Количество программ выпечки
19
Замес теста
Да
Форма выпечки
буханка
Ускоренная выпечка
Да
Регулировка веса выпечки
Да
Ржаной хлеб
да
Безглютеновая выпечка
да
Бездрожжевая выпечка
да
Выбор цвета корочки
Да
Кекс
да
Поддержание температуры
Да
Запас памяти при сбое электропитания
15 мин
Габариты (ШxВxГ)
22.5x34x33 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х33х23
Вес, кг.
4

Описание товара Хлебопечь Hyundai HYBM-1088 500Вт белый

Хлебопечь Hyundai HYBM-1088 создана для тех, кто ценит домашнюю выпечку, удобство и стабильный результат. Она оснащена кнопочным управлением и проста в использовании, а благодаря компактному размеру легко разместится даже на небольшой кухне. Устройство рассчитано на максимальный вес выпечки до 750 граммов, что позволяет готовить свежий хлеб для всей семьи. Можно выбрать размер буханки — 500 или 750 граммов — в зависимости от потребностей. Таймер отсрочки старта до 15 часов помогает заранее запланировать процесс, чтобы горячий хлеб был готов именно к завтраку или ужину. В Hyundai HYBM-1088 предусмотрено 19 автоматических программ, включая 3 режима замеса теста. Благодаря функции выбора цвета корочки можно получить хрустящую румяную корку нужной степени — светлую, среднюю или тёмную. По окончании выпечки прибор автоматически переходит в режим поддержания температуры, сохраняя хлеб тёплым до 60 минут без пересушивания. Форма для выпекания покрыта антипригарным слоем, что облегчает уход и гарантирует аккуратное извлечение готового изделия. Прозрачное смотровое окно на крышке позволяет наблюдать за процессом, не открывая устройство. Даже при кратковременном отключении электроэнергии до 10 минут программа продолжит выполнение благодаря встроенному запасу памяти. Это особенно важно при длительных циклах замеса и выпечки. Пластиковый корпус выполнен в классическом белом цвете — он легко сочетается с кухонной техникой и не требует сложного ухода. Мощность устройства составляет 500 Вт, что обеспечивает равномерный нагрев без перегрузки сети. Hyundai HYBM-1088 сочетает функциональность, экономичность и простоту, позволяя готовить не только хлеб, но и тесто для домашних блюд. Это отличный помощник в повседневной кулинарии, который делает процесс максимально комфортным.

Отзывы о товаре Хлебопечь Hyundai HYBM-1088 500Вт белый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Хлебопечи
Мощность
500
Максимальный вес выпечки
750
Диспенсер
нет
Варенье, джемы
Да
Количество программ выпечки
19
Замес теста
Да
Форма выпечки
буханка
Ускоренная выпечка
Да
Регулировка веса выпечки
Да
Ржаной хлеб
да
Развернуть
Безглютеновая выпечка
да
Бездрожжевая выпечка
да
Выбор цвета корочки
Да
Кекс
да
Поддержание температуры
Да
Запас памяти при сбое электропитания
15 мин
Габариты (ШxВxГ)
22.5x34x33 см
Страна производитель
Китай
Описание
Хлебопечь Hyundai HYBM-1088 создана для тех, кто ценит домашнюю выпечку, удобство и стабильный результат. Она оснащена кнопочным управлением и проста в использовании, а благодаря компактному размеру легко разместится даже на небольшой кухне. Устройство рассчитано на максимальный вес выпечки до 750 граммов, что позволяет готовить свежий хлеб для всей семьи. Можно выбрать размер буханки — 500 или 750 граммов — в зависимости от потребностей. Таймер отсрочки старта до 15 часов помогает заранее запланировать процесс, чтобы горячий хлеб был готов именно к завтраку или ужину. В Hyundai HYBM-1088 предусмотрено 19 автоматических программ, включая 3 режима замеса теста. Благодаря функции выбора цвета корочки можно получить хрустящую румяную корку нужной степени — светлую, среднюю или тёмную. По окончании выпечки прибор автоматически переходит в режим поддержания температуры, сохраняя хлеб тёплым до 60 минут без пересушивания. Форма для выпекания покрыта антипригарным слоем, что облегчает уход и гарантирует аккуратное извлечение готового изделия. Прозрачное смотровое окно на крышке позволяет наблюдать за процессом, не открывая устройство. Даже при кратковременном отключении электроэнергии до 10 минут программа продолжит выполнение благодаря встроенному запасу памяти. Это особенно важно при длительных циклах замеса и выпечки. Пластиковый корпус выполнен в классическом белом цвете — он легко сочетается с кухонной техникой и не требует сложного ухода. Мощность устройства составляет 500 Вт, что обеспечивает равномерный нагрев без перегрузки сети. Hyundai HYBM-1088 сочетает функциональность, экономичность и простоту, позволяя готовить не только хлеб, но и тесто для домашних блюд. Это отличный помощник в повседневной кулинарии, который делает процесс максимально комфортным.
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Отзывы


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