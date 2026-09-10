Хлебопечь Starwind SBMM1224 белый
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Характеристики
Описание товара Хлебопечь Starwind SBMM1224 белый
Как приятно, проснуться утром от головокружительного аромата свежеиспеченного хлеба. Хлебопечь STARWIND SBMP1022 подарит вам такую возможность. Благодаря мощности 550 Вт хлебопечь быстро выпекает хлеб и при этом потребляет совсем немного энергии. Максимальный вес испеченного хлеба 900 г, что очень удобно если у вас большая семья, если требуется можно уменьшить размер буханки до 700г. Кроме обычного, классического хлебы имеется возможность для выпекания хлеба из безглютеновых смесей. Функция регулировки веса выпечки не позволит переусердствовать с закладкой теста. Устройство самостоятельно месит тесто и имеет 2 программы для выпечки. Всего программ приготовления 12 и вы можете экспериментировать, радуя своих близких мягкими булочками, разнообразными кексами или приготовить нежную шарлотку. Кроме всевозможной выпечки вы можете сварить варенье или джем. Одним из достоинств хлебопечи является наличие таймера отсрочки старта, достаточно загрузить все продукты, задать необходимое время выпечки и заниматься своими делами, свою выпечку вы получите в удобное для вас время. Следить за процессом можно при помощи окна контроля и даже выбрать подходящий цвет корочки. У данной модели есть функция поддержания температуры. Съемная крышка и антипригарное покрытие обеспечат легкий уход за устройством. Изготовлена хлебопечь из белого пластика, элегантный дизайн позволит гармонично вписаться в интерьер любой кухни.
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, недорогие
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