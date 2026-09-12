Хлебопечь Hyundai HYBM-5085 850Вт черный/серебристый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Хлебопечи
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703414
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Хлебопечи
Материал корпуса
металл, пластик
Страна производства
Республика Корея
Таймер
да
Мощность
850 Вт
Максимальный вес выпечки
1500
Варенье, джемы
Да
Программы
12 шт.
Форма выпечки
буханка
Регулировка веса выпечки
Да
Выбор цвета корочки
Да
Кекс
да
Поддержание температуры
есть
Запас памяти при сбое электропитания
10 мин
Габариты
44.5x29.3x35 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х35х30
Вес, кг.
7
Описание товара Хлебопечь Hyundai HYBM-5085 850Вт черный/серебристый
Хлебопечь Hyundai HYBM-5085 станет надежным помощником на кухне, позволяя легко приготовить свежий, ароматный хлеб и разнообразную выпечку. Обладает вместительной формой для выпечки буханки и расширенным функционалом, делая готовку необременительной и приятной.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие
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Бренд
Тип товара
Хлебопечи
Материал корпуса
металл, пластик
Страна производства
Республика Корея
Таймер
да
Мощность
850 Вт
Максимальный вес выпечки
1500
Варенье, джемы
Да
Программы
12 шт.
Форма выпечки
буханка
Регулировка веса выпечки
Да
Выбор цвета корочки
Да
Развернуть
Кекс
да
Поддержание температуры
есть
Запас памяти при сбое электропитания
10 мин
Габариты
44.5x29.3x35 см
Страна производитель
Китай
Хлебопечь Hyundai HYBM-5085 станет надежным помощником на кухне, позволяя легко приготовить свежий, ароматный хлеб и разнообразную выпечку. Обладает вместительной формой для выпечки буханки и расширенным функционалом, делая готовку необременительной и приятной.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие
Хлебопечь Hyundai HYBM-5085 850Вт черный/серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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