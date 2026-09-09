Хлебопечь Panasonic SD-ZP2000KTS
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Хлебопечи
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 288402
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Хлебопечи
Страна производства
Япония
Таймер
да
Мощность
700
Максимальный вес выпечки
0.94
Диспенсер
нет
Варенье, джемы
Да
Количество программ выпечки
18
Программы
безглютеновый, быстрая выпечка, кекс, ржаной, цельнозерновой
Замес теста
Да
Форма выпечки
буханка
Ускоренная выпечка
Да
Регулировка веса выпечки
Да
Ржаной хлеб
да
Безглютеновая выпечка
да
Бездрожжевая выпечка
да
Пшеничный хлеб
да
Выбор цвета корочки
Да
Кекс
да
Запас памяти при сбое электропитания
есть
Габариты
273 x 404 x 340 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х36х30
Вес, кг.
8.4
Описание товара Хлебопечь Panasonic SD-ZP2000KTS
Мощность 700 Вт; тип управления электронный; форма выпечки: буханка; регулировка веса выпечки ; регулировка степени выпекания: светлая, средняя; количество рецептов 18; программируемый таймер; ускоренный режим; материал корпуса пластик; вес 7 кг.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, недорогие
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Бренд
Тип товара
Хлебопечи
Страна производства
Япония
Таймер
да
Мощность
700
Максимальный вес выпечки
0.94
Диспенсер
нет
Варенье, джемы
Да
Количество программ выпечки
18
Программы
безглютеновый, быстрая выпечка, кекс, ржаной, цельнозерновой
Замес теста
Да
Форма выпечки
буханка
Развернуть
Ускоренная выпечка
Да
Регулировка веса выпечки
Да
Ржаной хлеб
да
Безглютеновая выпечка
да
Бездрожжевая выпечка
да
Пшеничный хлеб
да
Выбор цвета корочки
Да
Кекс
да
Запас памяти при сбое электропитания
есть
Габариты
273 x 404 x 340 мм
Страна производитель
Китай
Мощность 700 Вт; тип управления электронный; форма выпечки: буханка; регулировка веса выпечки ; регулировка степени выпекания: светлая, средняя; количество рецептов 18; программируемый таймер; ускоренный режим; материал корпуса пластик; вес 7 кг.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, недорогие
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, недорогие
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