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Хлебопечь Kitfort КТ-304 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Хлебопечь Kitfort КТ-304

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Хлебопечь Kitfort КТ-304 - фото 1
Хлебопечь Kitfort КТ-304 - фото 2
Хлебопечь Kitfort КТ-304 - фото 3
Хлебопечь Kitfort КТ-304 - фото 4
Хлебопечь Kitfort КТ-304 - фото 5
Хлебопечь Kitfort КТ-304 - фото 6
Хлебопечь Kitfort КТ-304 - фото 7
Хлебопечь Kitfort КТ-304 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Хлебопечки
  • Хлебопечь Kitfort КТ-304 - фото 1
  • Хлебопечь Kitfort КТ-304 - фото 2
  • Хлебопечь Kitfort КТ-304 - фото 3
  • Хлебопечь Kitfort КТ-304 - фото 4
  • Хлебопечь Kitfort КТ-304 - фото 5
  • Хлебопечь Kitfort КТ-304 - фото 6
  • Хлебопечь Kitfort КТ-304 - фото 7
  • Хлебопечь Kitfort КТ-304 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 350720
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Хлебопечки
Мощность
550
Смотровое окошко
Да
Максимальный вес выпечки
1
Диспенсер
Да
Варенье, джемы
Да
Количество программ выпечки
15
Программы
тесто , йогурт , сдоба , десерты , цельнозерновой хлеб , сэндвич, ускоренная выпечка, варенье или джем, французский хлеб, кекс, ржаной хлеб , сладкая выпечка
Замес теста
Да
Форма выпечки
буханка
Ускоренная выпечка
Да
Регулировка веса выпечки
Да
Ржаной хлеб
да
Безглютеновая выпечка
нет
Бездрожжевая выпечка
нет
Пшеничный хлеб
нет
Выбор цвета корочки
Да
Кекс
да
Поддержание температуры
Да
Запас памяти при сбое электропитания
10 мин
Габариты (ШxВxГ)
30х35х24,7 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х35х31
Вес, кг.
6.05

Описание товара Хлебопечь Kitfort КТ-304

Хлебопечка Kitfort КТ-304 изготовлена из высококачественной нержавеющей стали. Устойчивый к внешнему воздействию материал обеспечивает продолжительный срок службы модели. В функционале устройства есть 15 режимов работы, позволяющих приготовить домашний хлеб, выпечку, сдобу, йогурт и различные десерты. Благодаря функции «Отложенный старт» можно запланировать активацию модели на определенное время. Это обеспечивает комфортную и удобную эксплуатацию.Хлебопечка Kitfort КТ-304 имеет опцию поддержания температуры готового блюда. В течение часа после выключения устройство сохраняет пищу горячей. Крышка модели оснащена автоматическим дозатором ингредиентов. Печка самостоятельно добавит в готовящееся блюдо помещенные в специальное отделение орехи, изюм, зелень или другие продукты. Устройство имеет энергонезависимую память. Функция сохраняет текущие настройки работы при незапланированном отключении электропитания, обеспечивая качественное приготовление еды даже в непредвиденных ситуациях. Форма для выпечки имеет антипригарное напыление.

Отзывы о товаре Хлебопечь Kitfort КТ-304

19.03.2022
Головкин Алексей Николаевич

Достоинства:
Цена полностью соответствует качеству, покупали за 8500. Отдельный плюс-наличие режима «свои настройки». Стильный и лаконичный дизайн. Но а хлеб не сравнить с покупным) Однозначно рекомендую к покупке!

Недостатки:
На мой взгляд, качество сборки нужно доработать, но в целом за такую цену просто находка!



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Хлебопечки
Мощность
550
Смотровое окошко
Да
Максимальный вес выпечки
1
Диспенсер
Да
Варенье, джемы
Да
Количество программ выпечки
15
Программы
тесто , йогурт , сдоба , десерты , цельнозерновой хлеб , сэндвич, ускоренная выпечка, варенье или джем, французский хлеб, кекс, ржаной хлеб , сладкая выпечка
Замес теста
Да
Форма выпечки
буханка
Ускоренная выпечка
Да
Развернуть
Регулировка веса выпечки
Да
Ржаной хлеб
да
Безглютеновая выпечка
нет
Бездрожжевая выпечка
нет
Пшеничный хлеб
нет
Выбор цвета корочки
Да
Кекс
да
Поддержание температуры
Да
Запас памяти при сбое электропитания
10 мин
Габариты (ШxВxГ)
30х35х24,7 см
Страна производитель
Китай
Описание
Хлебопечка Kitfort КТ-304 изготовлена из высококачественной нержавеющей стали. Устойчивый к внешнему воздействию материал обеспечивает продолжительный срок службы модели. В функционале устройства есть 15 режимов работы, позволяющих приготовить домашний хлеб, выпечку, сдобу, йогурт и различные десерты. Благодаря функции «Отложенный старт» можно запланировать активацию модели на определенное время. Это обеспечивает комфортную и удобную эксплуатацию.Хлебопечка Kitfort КТ-304 имеет опцию поддержания температуры готового блюда. В течение часа после выключения устройство сохраняет пищу горячей. Крышка модели оснащена автоматическим дозатором ингредиентов. Печка самостоятельно добавит в готовящееся блюдо помещенные в специальное отделение орехи, изюм, зелень или другие продукты. Устройство имеет энергонезависимую память. Функция сохраняет текущие настройки работы при незапланированном отключении электропитания, обеспечивая качественное приготовление еды даже в непредвиденных ситуациях. Форма для выпечки имеет антипригарное напыление.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
19.03.2022
Головкин Алексей Николаевич

Достоинства:
Цена полностью соответствует качеству, покупали за 8500. Отдельный плюс-наличие режима «свои настройки». Стильный и лаконичный дизайн. Но а хлеб не сравнить с покупным) Однозначно рекомендую к покупке!

Недостатки:
На мой взгляд, качество сборки нужно доработать, но в целом за такую цену просто находка!


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